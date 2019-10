SM Caen - Jad Mouaddib : "Le plus dur n'est pas de signer pro mais de jouer et de s'imposer"

Caen, France

Jad Mouaddib était ce lundi soir invité dans Allô Malherbe au lendemain de la qualification de Granville pour le 6eme tour de la Coupe de France à Val-de-Saire (7-2).

"C'était important de prendre ce match par le bon bout. Ça ne fait pas forcément rêver de jouer une équipe de R3 (8eme division) mais voilà il fallait être sérieux et on a fait le travail."

Granville est une équipe de Coupe. C'est un club qui a fait beaucoup de beaux parcours.

Collectivement, je pense qu'on a vraiment une belle équipe cette année. On a vraiment les moyens de jouer le haut de tableau en N2 et pourquoi pas faire une belle épopée en Coupe de France."

La Coupe de France réussit plutôt bien à Jad Mouaddib. La saison passée, le milieu de terrain formé au SM Caen avait fait sa première apparition avec le groupe pro caennais à Viry-Châtillon (6-0) et marqué dans la foulée son premier but.

Huit mois plus tard, après avoir signé son premier contrat pro avec son club formateur (Une saison ferme et deux en option), Jad Mouaddib a été prêté au club manchois.

"Au départ j'ai hésité, forcément. Cela fait plus de huit ans que je suis en club professionnel. Et j'avais quelques appréhensions de retomber dans le monde amateur mais au final je pense que prendre du temps de jeu c'est le plus important quand on est jeune. ,En plus de cela il y a eu énormément de recrues à Caen. Cette année va me permettre d'engranger de l'expérience.

Le plus dur ce n'est pas de signer pro, poursuit Jad Mouaddib, c'est de jouer et de s'imposer en pro. C'est pour cela que je pense que, quand on est jeune, le plus important c'est de jouer même si c'est un niveau inférieur."

Dans la famille Mouaddib, il y a aussi Jaly, le frère cadet, passé par le centre de formation du SM Caen et désormais à Lille. Leur père a également joué en D2 marocaine et en CFA (l'équivalent de la 4eme division).

"Devenir Pro, c'est plus un rêve qu'autre chose. Je pense que quand on est footballeur on vit de notre passion. Même pour mon petit frère, c'est un rêve. Cela demande énormément de sacrifices. Ce sont des choses que les gens ne voient pas.

En dehors des cours, on a beaucoup de temps libre alors que lorsqu'on fait du foot on a un entraînement et quand on rentre il faut bien s'alimenter, se coucher tôt. Avoir une bonne hygiène de vie est très important."

A Granville, Jad Mouaddib a retrouvé une petite colonie de Malherbiste. Outre le coach Johan Gallon, le jeune milieu de terrain a retrouvé le gardien Marvin Golitin également prêté par le SM Caen cette saison au club de la Manche.

"En plus il y a plusieurs joueurs qui évoluaient au Stade Malherbe les années précédentes, complète Jad Mouaddib. Ce sont deux clubs qui sont liés."

Alors que peut-on souhaiter à Jad Mouaddib pour cette fin de saison?

"Avoir un maximum de temps de jeu, du plaisir, avoir des beaux moments avec l'US Granville et avec à la fin de cette saison pourquoi pas une prolongation à Malherbe."