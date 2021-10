Face à Grenoble, le SM Caen veut renouer le fil à domicile

L'infirmerie du SM Caen s'est d'un seul coup délestée de sept patients et offre à Stéphane Moulin l'opportunité de rajouter à son groupe quatre nouvelles unités (Le gardien Sullivan Péan, le défenseur Ibrahim Cissé, le milieu Jessy Deminguet et l'attaquant Benjamin Jeannot).

Ces retours après un début de saison marqué par les blessures à défaut d'apporter des certitudes permettent à Stéphane Moulin

d'aborder la réception de Grenoble avec une palette de joueurs plus étendues.

"J'ai vécu une des meilleures semaines de travail, s'est réjoui l'entraîneur du Stade Malherbe. Pour une fois on a pu travailler non seulement avec quasiment tous les joueurs et sans appeler des jeunes pour remplacer des blessés. C'est nouveau et c'est agréable."

Stéphane Moulin a donc dû faire des choix et s'enthousiasme sur les effets positifs de la concurrence sur son groupe.

L'attente d'une victoire à d'Ornano

Depuis la venue de Nancy (1-0) en août dernier, le SMC n'a pas réussi à gagner à d'Ornano et ne compte que deux succès en sept journées. Stéphane Moulin comprend cette impatience.

"Quand on ne gagne pas chez soi depuis un moment, tout le monde attend que l'on gagne. C'est tout à fait logique. On sait ce que l'on a à faire. On sait ce que l'on veut mais après le plus difficile c'est de le mettre en pratique et d'y arriver. Mais encore une fois, la semaine effectuée me donne de bons indicateurs ce qui n'était pas forcément le cas les semaines précédentes.

Alors peut-être que je me trompe mais quand on met de la qualité comme on en a mis dans les séances cette semaine cela finira par aller. Cette semaine est pour moi un grand motif d'espoir."

Grenoble voyage (très) mal

Avec deux pts obtenus en six déplacements, Grenoble possède le pire bilan à l'extérieur de toute la Ligue 2. Les Isérois n'ont marqué que deux buts (Contre Toulouse et Rodez) pour dix encaissés et seuls Bastia (19e) et Rodez (14e) n'ont pas réussi à les battre devant leur public depuis le début de la saison.

Grenoble n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 02 mars et sa venue au Havre (0-2) la saison passée mais attention à une équipe qui à l'exception de ses matchs à Auxerre et Toulouse prend finalement peu de buts.

SM Caen - Grenoble à suivre sur France Bleu

Rendez-vous dès 18h pour une soirée foot qui vous mènera jusqu'à 22h de l'entrée du Stade à la sortie des vestiaires des joueurs.