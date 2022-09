Ligue 2 - A Grenoble, le SM Caen devra se montrer efficace s'il veut confirmer

Après avoir entamé sa saison par six équipes de première partie de classement, Le SM Caen va poursuivre sa route face à des équipes actuellement en difficulté dans ce championnat de Ligue 2 : Grenoble (13), QRM (17), Niort (18), Laval (16) et Rodez (20).

Mais ce n'est pas ce genre d'argument comptable qui va faire changer d'opinion Stéphane Moulin sur la difficulté de ce matchs. Encore moins après avoir concédé ses seuls points de la saison à la maison face à un mal classé (Pau, 1-1).

"Si on avait fonctionné comme beaucoup fonctionnent, c'est à dire en regardant nos réceptions de Metz, Guingamp, Amiens et Pau, tout le monde aurait dit qu'on gagnerait contre Pau. Et bien non. Les classements sont ponctuels, une photographie à un instant T à la mi-septembre prévient encore une fois l'entraîneur du Stade Malherbe mais peut-être que ce classement sera différent dans deux mois. Et puis ce n'est pas parce qu'une équipe est mal classée qu'elle va avoir un jeu qui nous convient."

La défense de Grenoble : un os dur à ronger

Grenoble (13e) est le cancre offensivement de la division (5 buts marqués). Les footballeurs isérois n'ont pas marqué le moindre but lors de cinq de leur huit matchs cette saison et n'a marqué qu'à domicile.

Mais c'est aussi un os défensif dur à ronger. Quatre de ses huit premiers adversaires n'ont pas réussi à lui marquer le moindre but (Le Havre, Sochaux, Bordeaux et Annecy).

"Si on n'est pas efficace, on ne gagnera pas. C'est une équipe assez révélatrice de notre championnat. C'est à dire qu'il n'y a pas de gros scores. Ni dans un sens, ni dans un autre. Ce sont toujours des matchs équilibrés, serrés. Ils viennent de perdre à la 89e sur pénalty. Ils avaient perdu un à zéro à Amiens à la 69e.... C'est une équipe difficile à battre et qui reste toujours dans le match."

Jusqu'ici Caen a toujours su inscrire au moins un but dans chacun de ses matchs, ce qu'aucune autre équipe de Ligue 2 n'a su faire. C'est aussi la formation qui frappe le plus vers les buts adverses, à l'exact opposé de son adversaire Grenoblois.

L'effectif Caennais : sept absents

Blessé à l'entraînement ce mardi, Hianga'a Mbock ne sera pas du déplacement à Grenoble. "Ce ne sont pas des bonnes nouvelles, confirme son coach. Il a une déchirure aux adducteurs ce qui représente une absence entre six et huit semaines."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Benjamin Jeannot n'est pas revenu et Ali Abdi sera absent également après sa sortie en cours de rencontre face à Amiens. "On ne prend pas de risque et il part ensuite en sélection, explique Stéphane Moulin. J'espère que les délais seront respectés. "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quentin Daubin en raison du protocole commotion restera aussi en Normandie.

"On est à moins sept" comptabilise Stéphane Moulin puisque ces joueurs rejoignent à l'infirmerie Emmanuel Ntim, Yoann Court et Iyes Mohamed .

Le Groupe probable : Anthony Mandréa, Yannis Clementia - Romain Thomas, Ibrahim Cissé, Adolphe Teikeu, Brahim Traoré, Hugo Vandermersch, Johann Obiang - Bilal Brahimi, Noé Lebreton, Hugo Vandermersch, Djibril Diani, Jessy Deminguet, Caleb Zady Sery - Alexandre Mendy, Samuel Essende, Godson Kyeremeh et Norman Bassette.

GF38 - SM Caen à suivre en direct sur France Bleu