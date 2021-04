SM Caen - Fabrice Vandeputte : "On ne va surtout pas aller à Grenoble avec la peur"

Pour son deuxième match sur le banc du SM Caen, Fabrice Vandeputte va devoir effectuer des choix pour affronter Grenoble ce samedi d'autant que le coach caennais devrait rappeler également Anthony Weber, non retenu face à Pau (1-1) la semaine passée parmi les 18.

"C'est agréable et surtout tous les joueurs se sont montrés à leur avantage cette semaine. Le choix se fera forcément par le haut, se félicite Fabrice Vandeputte. Tous les feux sont au vert sur tous les postes, notamment en charnière centrale. Donc j'aurai un choix à faire."

Les retours

Le SM Caen retrouve ses trois joueurs suspendus la semaine passée (Nicholas Gioacchini, Alexis Beka Beka et Jonathan Rivierez).

L'infirmerie s'est également vidée. "Yoël Armougom (adducteur) s'est entraîné toute la semaine. Il est apte. Alexis Beka Beka qui avait un problème à l'ischio est apte également", complète le coach caennais.

Ne restent à l'infirmerie que l'attaquant Yacine Bammou et le milieu de terrain Aliou Traoré. "Il a un problème musculaire mais ce n'est pas trop méchant, explique pour ce dernier Fabrice Vandeputte. Il devrait encore être absent une semaine."

Le casse-tête des choix

Ces retours devraient s'effectuer dans le groupe des dix-huit au détriment des jeunes milieux Ilyes Najim, Loup Hervieu et Azzeddine Toufiqui et des défenseurs Aloys Fouda et Corentin Cal.

Le coach caennais va devoir choisir s'il alignera en charnière centrale Jonathan Rivierez dans le onze de départ. "S'il joue il récupérera le brassard, sinon c'est Rémy Riou qui sera à nouveau capitaine", précise le coach caennais.

L'autre choix en défense se fera sur le poste de latéral gauche pou peuvent aussi bien débuter le droitier Hugo Vandermersch que le gaucher Yoël Armougom. Si le premier est choisi, l'entraîneur caennais pourra être tenté de positionner Alexis Beka Beka sur le flanc droit.

L'adversaire

Vingt-deux points séparent Grenoble (4e) du SM Caen (15e). A l'aller, les deux formations avaient partagé les points.

"On est bien conscient du classement. Après, on pense à Grenoble mais on pense aussi à nous. La dynamique de Grenoble n'est pas si terrible sur ces derniers matchs (une victoire sur les cinq derniers matchs) mais on sait qu'ils sont encore dans le top cinq et qu'ils vont tout faire pour y rester.

Notre ambition, c'est de s'améliorer par rapport au dernier match, de courir au moins autant et d'avoir une meilleure assise offensive et défensive.

C'est dans cet état d'esprit là qu'on va à Grenoble. On ne va surtout pas aller à Grenoble avec la peur. On respecte cette équipe mais on a peur de personne. On s'intéresse surtout à ce que nous allons faire par rapport aux caractéristiques de cette équipe."

Le groupe probable du SM Caen : Rémy Riou, Sullivan Péan - Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Brahim Traoré, Prince Oniangué, Hugo Vandermersch, Alexis Beka Beka - Jessy Deminguet, Jessy Pi, Johann Lepenant, Yoann Court -Caleb Zady Séry, Andréas Hountondji, Nicholas Gioacchini, Benjamin Jeannot et Alexandre Mendy

Grenoble - SM Caen à suivre sur France Bleu