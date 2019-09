SM Caen - Rui Almeida : "La solution est de rester solidaire"

Caen, France

Rui Almeida (coach du SM Caen)

Est ce que je suis menacé? Le plus important c'est le club, pas l'entraîneur ou les joueurs. C'est le club. Toujours.

Nous sommes à la 9eme journée. Si je ne suis pas mauvais en calcul, nous n'avons pas encore joué 25% du championnat. On ne va pas tirer un trait sur le championnat. Est-ce que la situation est bonne? Non. Parce qu'on travail dans un contexte de défaites et c'est très mauvais.

Minimum on devrait avoir le double de points. Minimum. Mais j'avoue ces défaites consécutives enlèvent la confiance et beaucoup de choses aux joueurs . La seule solution pour cela, c'est de rester solidaire, soudé, de rester ensemble pour travailler et aller chercher des points au prochain match contre Châteauroux.

Jérome Mombris (défenseur de Grenoble)

On les attendait parce qu'on savait que c'est une équipe qui aime bien la possession. On savait qu'en restant bien en place on pourrait les contrer et c'est ce qui s'est passé sur notre but.

On se projette vite et après ça a été difficile. On a été un peu acculé sur notre but mais on a montré une grosse force de caractère. On a vu que c'était une équipe qui dans les trente derniers mètres avait un peu de mal à se procurer des occasions donc on était assez confiant. On a montré une grosse force de caractère défensive.

On retrouve un peu chez eux ce qu'on a connu en début de saison. On sent que c'est une équipe qui est un peu malade et qui paye cash ses petits errements défensifs. C'est une équipe qui a malgré tout beaucoup de qualité. Il ne manque pas grand chose pour eux et je ne suis pas particulièrement inquiet pour eux.