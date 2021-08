Première apparition dans le groupe du SM Caen de la recrue Ali Abdi pour affronter Sochaux

Pour son deuxième match de la saison à la maison, Le SM Caen affronte Sochaux ce samedi à 15h avec un groupe qui comprendra la recrue Ali Abdi.

Le Latéral gauche caennais qui avait joué la semaine passée avec la réserve en amical fera partie des dix-huit noms caennais couchés sur la feuille de match.

Caleb Zady Séry est le seul joueur annoncé absent en raison d'une blessure même si le milieu offensif caennais a effectué des footing cette semaine.

Yoël Armougom, absent de séances d'entraînement sera bien présent a annoncé le coach caennais. Cette semaine a été marquée par les retours d'Alexis Beka Beka des Jeux Olympiques et de Nicholas Gioacchini de la Gold Cup. Stéphane Moulin décidera si les internationaux sont aptes à jouer à l'issue du dernier entraînement.

Les joueurs pros non retenus joueront avec la réserve ce samedi à l'exception de Nicholas Gioacchini et Alexis Beka Beka.

Le groupe probable à choisir parmi : Rémy Riou et Sullivan Péan - Aloys Fouda, Prince Oniangué, Yoël Armougom, Brahim Traoré, Ali Abdi et Jonathan Rivierez - Anthony Gonçalves, Jessy Deminguet, Loup Hervieu, Alexis Beka Beka, Franklin Wadja, Yoann Court, Johann Lepenant et Steve Shamal - Benjamin Jeannot, Alexandre Mendy, Andréas Hountondji, Nicholas Gioacchini et Zeidane Innoussa.