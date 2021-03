Retour d'expériences au SM Caen avant le derby face au Havre

Le SM Caen a profité des treize jours séparant sa défaite à Nancy (0-1) au derby face au Havre pour retrouver plusieurs titulaires. Le club normand n'est pas loin d'avoir recouvré son effectif complet à deux exceptions près.

Le point négatif est l'absence de Hugo Vandermersch pour près de trois semaines après son opération au genou (ménisque externe)

"Hugo est venu un peu doucher mon enthousiasme en début de semaine puisqu'il s'est fait opérer du ménisque externe jeudi, a déploré son coach Pascal Dupraz.

Avec 26 apparitions en 28 journées, Hugo Vandermersch est le quatrième joueur le plus utilisé cette saison en championnat par Pascal Dupraz.

"C'est l'homme protée qui palliait les défections de nos défenseurs tour à tour pour cause de blessures ou de suspensions, relève son coach. Je l'ai utilisé à tous les postes : arrière droit, arrière gauche et défenseur central.

Et puis il fait son petit bonhomme de chemin. Il incarne le professionnalisme tel qu'on le reconnait, nous les coachs.

Il était gêné et la douleur devenait insupportable. Cela aurait été presque préjudiciable voire dangereux que de continuer. On l'a tenté malgré tout, de le convaincu de jouer avec la douleur mais après il faut faire confiance aux médecins et aux chirurgiens qui l'ont vu et qui ont dit que c'était préférable."

Les sorties d'infirmerie concernent des joueurs expérimentés du secteur défensif. Le bloc défensif avait été largement mis à rude épreuve notamment lors du match contre Amiens (sortie d'Oniangué et de Rivierez) et de Guingamp (Anthony Weber) et par la série noire qui a frappé les gardiens (Rémy Riou puis Garissone Innocent).

"On a la satisfaction de récupérer les joueurs qui étaient indisponibles ces derniers temps. Je pense à Rémy Riou et _Antho Weber_. C'est bien qu'ils soient là.

Cela fait deux-trois matchs qu'Anthony était absent en raison d'un problème de sciatique récurrente."

Sullivan Péan aura suppléé Rémy Riou dans les buts caennais pendant sept rencontres mais c'et bien l'ancien nantais qui va retrouver sa casquette de gardien numéro un lundi soir face au Havre.

"C'est normal. Il n'y a pas l'ombre d'un doute", confirme Pascal Dupraz.

Autre absent de longue durée, Yacine Bammou poursuit lui sa convalescence.