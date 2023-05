SM Caen - Hugo Vandermersch : "Je me sens très bien et cela se sent sur le terrain"

C'est d'une superbe volée que Hugo Vandermersch a inscrit son premier but de la saison, à l'heure de jeu à Amiens. Un extérieur du pied droit dans la surface qui n'est pas sans rappeler le style de frappe qui a rendu célèbre son ami Benjamin Pavard.

"C'est ce que les mecs m'ont dit dans le vestiaire, rigole Le latéral droit du SM Caen. Cela doit être quelque chose qui est travaillé avec mon agent (Les deux joueurs partagent le même représentant). Non, non, ça fait fait plaisir."

Hugo Vandermersch ne s'est pas laissé refroidir par le but encaissé de son côté dès la 13e minute de jeu, sur l'ouverture du score amiénoise.

"On se fait un peu surprendre sur le coup franc joué rapidement sur la première place, moi notamment. On n'est pas assez concentré. Et on laisse un peu trop d'espace. Maintenant on est resté serein. Personnellement, je suis resté serein parce que j'étais malgré tout bien dans mon match. C'est ce que j'ai dit aux mecs. Il ne fallait pas se précipiter, que l'on continue à garder nos principes et que cela allait venir tout seul. Notamment le troisième but, on voit sur l'action collective que l'on fait, que l'on n'a pas paniqué et que l'on était sur nos forces."

Ce but - son deuxième de sa carrière en Ligue 2 , Hugo Vandermersch l'attendait d'autant plus qu'il avait manqué quasiment la même occasion lors du match précédent à domicile contre Nîmes (4-2).

"Je sortais du match la semaine dernière avec beaucoup de regrets sur l'action où Norman me la met en retrait , une action que je dois mettre au fond si je dois être décisif. Cela m'a sourit. J'avais vraiment à cœur de marquer cette saison. C'est chose faite."

Ce but marque également l'aboutissement de plusieurs performances remarquées à Bordeaux (1-0) ou encore face à Nîmes (4-2). Le Latéral droit, mis en concurrence avec Emmanuel Ntim et relégué quatre fois de rang hors du groupe le mois passé, a réagi de la meilleure des façons.

"Cela fait plusieurs matchs qu'Hugo est revenu à son meilleur niveau, souligne son coach Stéphane Moulin. On a été assez critique avec lui pendant une période jusqu'à ce qu'il perde sa place d'ailleurs. Mais là, cela fait plusieurs matchs qu'il est revenu à son meilleur niveau et cela change aussi beaucoup de choses. A Amiens, il y a un but du latéral droit (Hugo Vandermersch), une passe du latéral gauche (Ali Abdi)."

"J'ai repris énormément de confiance, confirme le latéral droit. Je suis très très bien dans ma tête en ce moment. C'est ce qui me sourit depuis pas mal de matchs et j'ai vraiment envie de bien finir cette saison et de continuer sur ma lancée. Je me sens très bien et cela se sent sur le terrain."

A 24 ans (Depuis le 05 mai), Hugo Vandermersch cumule désormais 109 matchs pros avec son club formateur. Lui qui aura dû se battre pour obtenir un contrat pro qu'on lui refusait initialement est aujourd'hui doté d'une belle expérience. Il sait aussi relativiser les soubresauts du monde professionnel. Et ce ne sont pas les premiers bruits autour de l'intersaison et du recrutement possible de Valentin Henry (Sochaux) qui vont le faire douter ou réagir.

"Je m'en fous totalement, franchement. Vous savez, cela fait partie du foot. De la concurrence, il y en aura tout le temps. Maintenant ce qui va se passer sur la fin de saison et pour la nouvelle saison, les joueurs qui vont arriver de l'extérieur, ce n'est pas à moi d'en parler. Il y a des gens qui sont recrutés et qui s'occupent bien de cela donc je me concentre sur le terrain, c'est le plus important. Je montre ce dont je suis capable sur le terrain, c'est tout."