SM Caen : un huis clos qui fait du bruit

La venue de plusieurs dizaines de partenaires et de soutien au club mercredi lors du match Caen - PSG en Coupe de France met le club normand dans une position délicate en période de couvre-feu et de distanciation sanitaire. Le Stade Malherbe reconnait son erreur et a eu droit à une mise en demeure.