Avec le huis-clos, les victoires à domicile plus dures à récolter en Ligue 2

Jouer à huis-clos dans les Stades n'a pas qu'une incidence sur la vie des supporters et les finances des clubs. Il semble jouer également sur le résultat des rencontres.

L'absence d'encouragement des supporters se révèle être un manque pour les joueurs. "On a la chance d'avoir un public et un Kop conséquent qui fait du bruit, explique le milieu de terrain du SM Caen Anthony Gonçalves. Je pense que sur certains matchs, ils nous auraient peut-être permis d'avoir ce petit but en plus qui nous auraient permis d'avoir les trois points."

"Quand on égalise contre Grenoble (1-1), illustre son équipier Yoann Court, il reste encore un quart d'heure. On aurait pu pousser avec eux."

Le pourcentage de succès à domicile en Ligue 2 est passé de 50% à 34%

Les statistiques semblent donner raison aux joueurs malherbistes.

Avant le huis-clos, les équipes de Ligue 2 qui recevaient gagnaient 50% de leurs matchs (39 succès en huit journées). Depuis le huis-clos, le taux de victoire est tombé à 34% seulement (24 succès en sept journées).

Le nombre de matchs nuls a quasiment doublé depuis que les équipes sont privées de leur public ( de 22,5% à désormais 40% de matchs nuls)

Le nombre de défaite en revanche reste quasiment inchangé (29% de défaites contre 27,5% avant la mise en place du confinement).

Ces statistiques brutes n'empêchent pas Grenoble de continuer à dérouler à domicile (5 victoires et 2 nuls en 7 journées) ni au Stade Malherbe de rester invaincu même s'il reste sur trois nuls consécutifs.

Le bruit des supporters n'étouffe plus celui du terrain et des bancs

Sans le public, le bruit des contacts sur le terrain et le gémissement des joueurs séchés résonnent dans les stades et semble aussi amplifier leur importance.

"Même pour l'arbitre, abonde Yoann Court, je pense que cela joue aussi beaucoup. On voit des fois que dans des contacts on entend parfois les bruits mais il n'y a rien. C'est plus impressionnant qu'une faute intentionnelle. C'est un peu dommageable."

"Les contacts font plus de bruits, acquiesce le défenseur grenoblois Loïc Nestor. Ils ne sont pas étouffés par le public. Forcément quand il y a un contact, l'arbitre va l'entendre même s'il n'est pas à côté de l'action. Cela doit forcément les influencer un petit peu. Après, le métier d'arbitre n'est pas un métier facile. C'est à eux de juger quand le joueur en rajoute ou quand le banc de touche en rajoute. Il y a des cris qui sont parfois amplifiés. C'est de bonne guerre. Forcément je pense que cela influe aussi sur les arbitres. C'est à eux de gérer au maximum. Ce n'est pas facile."