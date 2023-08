SM Caen : "Il est hors de question qu'Alexandre Mendy parte" assure Jean-Marc Furlan

Ce samedi 19 août, à 19 h, le Stade Malherbe Caen se déplace à Brest, pour affronter l'US Concarneau. Lors de la conférence de presse d'avant-match, ce jeudi, l'entraîneur caennais Jean-Marc Furlan a fait un point sur le mercato. "On attend encore deux ou trois joueurs, qui pourraient nous permettre de franchir un palier. On voudrait un milieu défensif de très haut niveau, et compléter l'attaque", explique-t-il. Interrogé sur un éventuel départ d'Alexandre Mendy vers le club italien de Lecce, le coach a coupé court : "il est hors de question qu'Alexandre Mendy parte. D'ailleurs, il se plaît ici. Je n'en ai même pas parlé avec lui, parce qu'il ne va pas se casser, point final. À moins qu'un club propose 90 millions d'euros", plaisante Jean-Marc Furlan.

Concarneau, "un match qui s'annonce difficile"

Les Malherbistes, leaders de Ligue 2, affrontent le promu Concarneau ce samedi. Malgré un début de saison sur les chapeaux de roue, Jean-Marc Furlan ne veut pas arriver à Brest trop confiant. "On a fait que deux matchs. Oui, je suis satisfait de nos 6 points sans encaisser de but, mais c'est toute une saison qui nous attend, 38 matchs. Concarneau, eux, ils vont jouer. Ils prennent beaucoup de risques, ils jouent à fond le jeu. Quand on joue les promus en début de saison, ils ont un enthousiasme, une ferveur très importante. Il va falloir contrôler ça. C'est un match qui s'annonce difficile", commente l'entraîneur caennais.

Le défenseur Emmanuel Ntim confirme les propos du coach. Il a regardé et analysé des vidéos de Concarneau, et se dit surpris du niveau. "J'étais très étonné. Voir une équipe qui vient de monter, qui maîtrise bien les ballons comme ça. Normalement, les promus défendent et jouent en contre-attaque. Là, j'ai vu que ça joue au ballon, on dirait Barcelone", sourit-il. Pour ce déplacement, Mohamed Hafid, Syam Ben Youssef et Daylam Meddah, blessés, seront absents. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie .

Emmanuel Ntim, défenseur du SM Caen, en conférence de presse d'avant-match ce jeudi 17 août. © Radio France - Léa Dubost