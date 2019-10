Cinq joueurs du SM Caen en sélection durant la trêve

Cinq joueurs du SM Caen ont rejoint leur sélection. Younn Zahary, Baisama Sankoh, Steeve Yago, Djibril Diaw et Durel Avounou vont disputer six matchs amicaux d'ici le mardi 15 octobre. Au programme pêle-mêle des premières sélections, une tournée en Asie et un match amical contre le Brésil