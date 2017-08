SM Caen - Ivan Santini : "Je me moque de savoir si mon but est beau ou non"

Ivan Santini a inscrit le deuxième but du SM Caen face à Lille (2-0) lors de la 3e journée de Ligue 1. L'international croate savoure le jeu de son équipe et son premier but de la saison. Il apprécie les modifications apportées dans le système de jeu caennais.

Depuis son arrivée au SM Caen la saison passée, Ivan Santini inscrit des buts façon métronome (un but toutes les 192 minutes la saison passée, 15 buts en Ligue 1). Rien d'étonnant statistiquement que l'international croate ait dû patienté jusqu'à son 3e match pour inscrire son premier but. S'il apprend le français depuis son arrivée en Normandie et peut s'exprimer dans notre langue ("un petit peu"), Ivan Santini préfère encore utiliser l'anglais devant la presse.

Le SM Caen a décroché sa première victoire après ses deux défaites initiales?

C'était un match difficile. Je pense que nous avons très bien joué défensivement. Nous avons inscrit le premier but ce qui a rendu - comme chaque fois que cela arrive - le match plus facile à jouer et à gagner.

Vous avez également marqué votre premier but cette saison après trois matchs

Oui, je suis très content. J'espère que je vais continuer à marquer et que l'on va continuer à jouer comme ça. Tous les points sont importants et encore plus ceux que l'on inscrit à l'extérieur. On doit continuer à jouer comme ça.

Comment vous trouvez-vous depuis la reprise?

Je pense que le premier match à Montpellier (0-1) était très mauvais comme pour toute l'équipe. Nous avons joué sous notre niveau mais je pense que le deuxième match contre St Etienne était meilleur. Et aujourd'hui (dimanche) notre match était bon également. J'espère que l'on va continuer comme cela.

Pour un buteur, le premier but de la saison est très important?

Oui, je pense que pour tous les buteurs, le premier but est très important mais le plus important est d'être patient et de travailler dur. Les buts reviendront toujours tôt ou tard. Le plus important est de continuer à travailler dur et de rester patient.

L'équipe a modifié sa façon de jouer. Ronny Rodelin était plus proche de vous en soutien?

Pour moi, c'est plus facile de jouer comme cela avec Ronny plus proche. Ainsi, je ne suis pas seul. Toute l'attention des défenseurs n'est pas que sur moi, elle l'est également sur Ronny. J'ai plus d'espace et je peux mieux jouer. Pour moi, c'est bien comme cela. Et il m'a donné une belle passe décisive sur le second but. C'est bien.

Face à Lille, vous n'avez peut-être pas inscrit votre plus beau but?

Oui (sourire). Pour moi chaque but est très important. Je me moque de savoir s'il est beau ou non. Un but est un but alors si je continue de marquer des buts comme celui-ci je serais tout aussi content que lorsque je marque un but magnifique.