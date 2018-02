Caen, France

Le SM Caen affronte le FC Nantes ce dimanche. Qu'attendez-vous de ce match après la défaite de la semaine passée à St Etienne (1-2)?

On s'attend à un match compliqué. Je pense qu'on peut retirer de nombreuses choses positives du match précédent. Si on se crée autant d'occasions que face à St Etienne, on prendra des points.

Cela a été un match dur pour vous?

Non, c'était un bon match pour moi. J'ai eu de nombreuses occasions. Malheureusement, je n'ai pas marqué mais je suis toujours content quand mon équipes crée de nombreuses occasions pour moi. C'est ce que nous avons besoin de faire : créer des occasions pour les buteurs. Avant ce match, on ne s'en créait pas c'était très difficile pour moi. Sur ce match, on s'en est crée plein mais ce n'était pas mon jour. Je n'ai pas marqué mais si on continue comme cela je pense qu'on n'aura pas besoin d'être inquiet .

Comment réagissez-vous après un match comme celui de St Etienne?

Je réfléchis à ce que je peux faire de mieux. J'essaye d'apprendre de chaque situation pour que la prochaine fois que je rencontre cette situation je réagisse mieux . J'essaye toujours d'apprendre quand je fais quelque chose de mauvais et même quand je réussis quelque chose. Vous pouvez toujours apprendre quelque chose.

Comparez à la saison passée, comment jugez-vous votre saison?

Cette année, nous jouons d'une façon différente. L'année dernière, on avait de nombreux centres de Vince (Vincent Bessat) et de Yann (Karamoh). C'était plus facile pour moi. Cette année, c'était plus difficiles avec moins de ballons mais maintenant contre St Etienne c'était très bon. J'espère que si l'on continue comme cela, ce sera bon pour moi.

On pourrait penser que le positionnement de Ronny Rodelin à proximité de vous rendrait les choses plus faciles? Ce n'est pas le cas?

J'aime quand il joue à côté de moi. On se comprend très bien. J'apprécierais toujours d'avoir plus de joueurs à proximité de moi, de ne pas être trop seul. Parce que lorsque je suis seul, les quatre défenseurs sont tous concentrés juste sur moi et c'est très difficile pour moi de faire quelque chose. Et spécialement quand je n'ai pas assez de ballons.

Vous n'avez pas assez de ballons actuellement?

Jusqu'à ce dernier match, je n'ai pas eu assez de ballons. Comme je l'ai déjà dit, le dernier match c'était très bien. J'espère qu'on va continuer comme cela. Je pense que si on continue à jouer comme contre St Etienne, je marquerais plus.

Que pensez-vous de l'arrivée de Enzo Crivelli? C'est le même profil de joueur que vous?

Je trouve ça très bien. Ce n'était pas bon que je sois le seul buteur du club. On a besoin de bons joueurs. Il va nous aider à atteindre notre objectif. Je pense qu'on peut jouer tous les deux et j'espère qu'on marquera beaucoup de buts ensemble.

Vous pensez pouvoir jouer et être aligné ensemble même si vous avez le même profil?

Oui, le coach décidera mais je pense qu'on peut jouer ensemble. Parfois, je joue tous les matchs 90 minutes. Des fois je suis fatigué mais je continue à jouer. Maintenant, on pourra être plus frais. C'est toujours bon d'avoir un bon attaquant y compris pour les entraînements et pour la concurrence. C'est bien.

C'est bon pour vous d'avoir de la concurrence?

Oui. La concurrence est toujours bonne.

Quels sont vos sentiments quand vous ne marquez pas? Vous gardez toujours votre confiance?

Je suis toujours confiant mais bien sûr je ne suis pas heureux. Je veux marquer des buts. C'est mon boulot alors j'essaye tout pour marquer. Parfois cela marche, d'autrefois non. J'essaye de donner le meilleur de moi pour aider mon équipe même si je n'arrive pas à marquer, de faire de bonnes passes. C'est toujours ça le football. Parfois c'est une bonne période, parfois c'est une mauvaise. Parfois vous marquez autant que vous le voulez, parfois vous frappez le poteau et vous ne pouvez pas marquer. C'est comme ça.

Vous avez marquez sept buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Qu'attendez-vous? Marquer autant que l'an passé (15)...

... je n'attends rien. Je vais essayer à chaque match de marquer et on verra. Comme je l'ai dit, si on continue de jouer comme lors du dernier match, ce sera plus facile pour moi de marquer. Si ce n'est pas le cas ce sera difficile. On verra. J'essayerai de marquer à chaque match évidemment et on verra.

Cet été se joue la Coupe du Monde en Russie. La Croatie est qualifiée. C'est quelque chose de difficile à gérer, de penser que vous devez marquer...

...(il coupe) . Non, je suis juste concentré à jouer le mieux possible ici. On verra ce qui arrivera. J'ai marqué sept buts, je pense que ce n'est pas mauvais. Bien sûr cela pourrait être meilleur mais quand vous jouez dans un petit club c'est très difficile. Le plus important pour moi c'est que l'on joue bien, que l'on gagne des matchs et si on fait ça je peux espérer quelque chose. Si on ne le fait pas, je ne pourrais rien espérer.

Vous allez être convoqué devant la commission de discipline pour le match de Bordeaux (2-0). Que s'est-il passé selon vous lors de votre accrochage avec Paul Baysse?

Selon moi, j'essayais de trouver de l'espace dans les six mètres. Il m'a frappé un peu sur mon cou. Comme vous pouvez le voir quand je tire le penalty, j'ai une marque rouge autour du cou. Alors j'ai réagi. J'ai essayé de pousser sa main mais je pense que je l'ai tapé avec mes doigts un peu dans le nez. Là il a réagi. Il m'a frappé et quand j'ai ressenti le coup je suis tombé.

Etes-vous surpris d'être convoqué?

Je ne sais pas. En Belgique, c'est normal. Je ne connaissais pas les règles françaises. On m'a dit que normalement ils ne le faisaient pas mais on verra ce qui se passera. Cela fait partie du football. Cela arrive.

Ce n'est pas le premier défenseur qui perd son sang-froid contre vous (Le Messin Milan Bisevac avait été expulsé après lui avoir asséné un coup de poing en plein match)?

C'est comme cela. C'est le football. J'ai reçu de nombreux coup, j'en donne aussi parfois. Ce coup est dans le jeu. Cela fait partie du football. Parfois l'arbitre voit, d'autrefois non. Vous vous battez pour la place, pour une meilleure position. Bien sûr, le défenseur ne me facilitera pas la tâche. Et Je ferai tout pour aider mon équipe pendant le match.

Ce n'est pas facile de défendre contre vous?

Je ne sais pas. Parfois c'est très facile (rire) quand je n'ai pas le ballon. Je ne sais pas, cela dépend.

Pensez vous que vous pourriez être sanctionné?

Je pense que c'est possible. Tout est possible. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Je vais m'y rendre, dire mon histoire et ce sera à eux de voir. S'ils disent que j'ai besoin d'être puni, je prendrais la punition, la responsabilité. C'est comme ça. Je sais que je n'aurais pas dû réagir mais c'était comme un réflexe à ce moment. Si j'ai besoin d'être puni pour ça, c'est bon.

La dernière fois, vous nous aviez dit que votre but soit beau ou non, vous vous en moquiez. L'important, c'était de marquer. Avez-vous une préférence pour marquer que ce soir du pied gauche, du droit, de la tête.... ?

Je m'en moque (rire), même de la fesse. Tant que le ballon rentre, je m'en moque. Je veux juste que le ballon franchisse cette ligne. C'est le plus important. Je les aime de la même façon même si c'est un but fantastique de quarante mètres ou à bout portant. Pour moi c'est la même chose.