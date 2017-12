SM Caen - Jan Repas : "Passer, marquer, c'est ce dont j'ai besoin" en Ligue 1

Jan Repas connaît à 20 ans sa première expérience à l'étranger et son premier changement de club sous les couleurs du SM Caen. L'international slovène attend avec impatience de pouvoir débloquer ses statistiques en Ligue 1, un championnat plus physique et plus rapide que ce qu'il a connu jusqu'ici.

Près de quatre mois après votre arrivée en France, êtes-vous bien installé?

Oui. Tout va bien. Je me suis adapté. C'est le plus important. Dans ma vie personnelle et ici au club, je suis adapté. C'était important que je m'adapte le plus rapidement possible. Tout est parfait jusqu'ici.

J'ai passé toute ma vie dans un seul club. Mais je pense que je pourrais jouer assez bien ici. Je suis optimiste là-dessus. Dans peu de temps, je pense que je donnerai 100% de ce qui peut l'être.

Connaissez vous bien Caen et sa région?

Oui assez bien (rires). Je suis allé de nombreuses fois me balader à pieds en centre-ville. Je suis allé au Mont Saint-Michel, à Etretat, à Deauville. J'ai visité un petit peu autour pour voir la Normandie. Je dois dire que c'est très joli. C'est important de connaître la ville où vous êtes.

2017 est une grosse année pour vous : changement de club et de pays, premières sélections en équipe nationale...

Oui, surtout ce mois de septembre qui a été un petit peu stressant. Cela a été un petit peu difficile pour moi parce que c'était la première fois que je quittais mon Pays pour un autre club.

C'était un défi ou est-ce votre façon d'être de vouloir découvrir de nouvelles choses?

Oui c'était mon objectif de venir dans un club comme le SM Caen qui est en Ligue 1. C'était mon rêve de pouvoir jouer dans l'une des cinq meilleures ligues. C'est aussi un challenge pour moi d'être capable d'être réactif sur les différences qu'il y aura avec le championnat slovène.

En jouant à Marseille avec Domzale (en Coupe d'Europe) j'ai vu comment cela jouait en Ligue 1. J'ai vu que c'était dur et que ce ne serait pas facile alors je dois accepter le défi.

Il y a de grosses différences avec le championnat slovène?

Oui, vous n'avez qu'à comparer la taille des deux pays (sourire). Le championnat ici est plus physique. Il y a de nombreux défis. C'est plus rapide qu'en Slovénie. C'était quelque chose de nouveau pour moi.

C'était dur au départ?

Oui, c'était vraiment dur.

Mon premier match a été un peu stressant (contre Dijon). Je n'avais eu qu'un entraînement avec l'équipe

Tout est nouveau pour vous : toutes les équipes, tous les stades...

Tout est nouveau. Les stades, je ne sais pas, font 20.000 ou 30.000 places. En Slovénie ils ne sont pas comme cela. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Les Stades sont plus gros qu'en Slovénie et les pelouses... cela fait de sacrés différences.

Que pensez-vous de vos premiers matchs avec le SM Caen?

Mon premier match a été un peu stressant (contre Dijon). Je n'avais eu qu'un entraînement avec l'équipe. J'avais été appelé pour la première fois en équipe nationale. Je n'avais pas fait un bon boulot sur ce match mais je pense qu'étape après étape, dans peu de matchs ce sera bien mieux.

Vous pensez ne pas être encore à 100%

Non. Physiquement, je dois encore changer un petit peu. Je dois être un peu plus confiant sur le terrain

Le SM Caen finit l'année sur un énorme rendez-vous : un déplacement à Paris. Est-ce un rendez-vous que vous attendez?

Oui mais on prend match après match. Il y a d'autres matchs avant Paris. On doit avoir nos têtes au match de Toulouse puis à ceux de Monaco et de Guingamp. C'est trop tôt pour penser à Paris. On a trois matchs avant. On doit le mettre de côté et seulement penser à Toulouse.



C'est dur d'avoir votre place dans le 11 caennais?

Oui, dans toute équipe il y a de la concurrence. Vous devrez donner votre maximum aux entraînements et montrer au coach que vous pouvez faire de votre mieux en match.

Pensez-vous qu'on attend encore plus de vous en tant que joueur étranger?

Oui, bien sûr. Le club m'a acheté. Il croit en moi donc je dois donner ce qu'il attend de moi.

On vous reconnaît dans la rue?

Oui, quelques personnes (sourires). Peut-être que dans quelques temps si je joue mieux ils seront plus nombreux (rires).

Attendez-vous quelque chose comme votre premier but ou votre première passe décisive?

Oui bien sûr. C'est ce dont j'ai besoin. C'est mon job et c'est ce que j'ai besoin de faire. J'attends cela. J'espère que cela arrivera le plus tôt possible.