SM Caen. Jean-François Fortin envisage d'être un "proche collaborateur" de Pierre-Antoine Capton

L'aigreur d'estomac est toujours là mais le sourire est revenu derrière la barbe blanche de Jean-François Fortin. Deux ans et demi après sa mise à l'écart du Stade Malherbe Caen, celui qui fut président durant quasiment deux décennies goûte avec un plaisir non dissimulé la reprise du club par son ami Pierre-Antoine Capton.

Même s'il connait le producteur de télévision trouvillais depuis plusieurs années maintenant, Jean-François Fortin ne comprends toujours pas sa volonté de s'impliquer autant pour le club normand.

"Je me dis encore "mais qu'est-ce qu'il vient s'emmerder à venir au Stade Malherbe alors qu'il a une société qui fait partie des plus importantes d'Europe, voire du monde ? Et puis je l'ai vu le jour du match contre Ajaccio. Il était comme un môme qui se lève le jour de Noël, et qui se rend compte que le Père Noël lui a amené le cadeau qu'il espère depuis six mois."