SM Caen - Jean François Fortin - "Il n'y aura pas de nouveau joueur sauf opportunité"

Le président du SM Caen, Jean François Fortin, est intervenu pour la première émission de la saison de Allo Malherbe. Il a affirmé que "sauf opportunité", il n'y aura pas de neuvième recrue d'ici la fin du mercato et que 2 clubs étrangers et 2 français dont Lyon étaient intéressés par Yann Karamoh.

Accueilli par la Chanson que les supporters lui ont consacré ("ça fait très chaud au cœur, ça fait énormément plaisir et je garde ce chant en souvenir"), le président du SM Caen a abordé les questions des auditeurs et des participants de l'émission Allô Malherbe.

Sur le Mercato, le président caennais a affirmé qu'il ne devrait pas y avoir de neuvième et dernière recrue d'ici le 31 août sauf opportunité.

"Si je n'avais pas ce souci de ne pas vous mentir, je vous dirais qu'il n'y aura pas de nouveaux joueurs au SM Caen d'ici la fin du Mercato, explique Jean François Fortin. Maintenant les derniers jours du mercato, on vit un certain nombre de choses et j'avoue que si avant le 31 arrive une opportunité où je suis convaincu -encore faut-il être convaincu - que le joueur que l'on me propose, que financièrement ce soit possible et qu'il puisse apporter un plus à l'équipe alors je le ferais. Mais au moment où je vous parle je n'ai pas de propositions particulières."

Autre dossier mais dans le sens des possibles départs, Jean François Fortin a également évoqué Yann Karamoh, qui n'est pas encore apparu dans le groupe caennais en Ligue 1 cette saison. Quatre clubs ont fait preuve concrètement de leur intérêt pour le jeune milieu de terrain.

S'il n'y a pas d'accord entre un club étranger ou français et le SM Caen et qu'il n'y a pas un accord pour le joueur d'y aller, Karamoh sera salarié du club pour cette saison."

"Il est indéniable qu'il y a maintenant deux clubs français et deux clubs étrangers (dont Lyon et l'Inter Milan mais pas Monaco). A partir du moment où un club me proposera une valeur de transfert qui me semblera correct -moi j'ai fait une proposition qui était autour de huit millions - pour le moment j'ai eu une réponse favorable sur cette somme-là. Encore faut-il que le joueur veuille aller dans les clubs qui m'ont proposé les sommes que je désire. Si le garçon ne veut pas y aller pour des raisons diverses et variées, et bien le transfert ne peut pas se faire. S'il n'y a pas d'accord entre un club étranger ou français et le SM Caen et qu'il n'y a pas un accord pour le joueur d'y aller, Karamoh sera salarié du club pour cette saison."