SM Caen - Jean-François Fortin : "Je sais ce que j'ai fait et surtout ce que je n'ai pas fait"

Le président du SM Caen a suivi la victoire de son équipe samedi soir à Rennes (1-0). A l'issue de la rencontre, Jean-François Fortin s'est exprimé pour la première fois personnellement sur son renvoi devant un tribunal dans l'affaire dit du match truqué Caen-Nîmes.

Après une rude semaine qui a vu le juge d'instruction délivrer une ordonnance de renvoi à son encontre dans l'affaire dit du match truqué SM Caen - Nîmes, Jean-François Fortin a eu le plaisir de voir son club signer son cinquième succès sur les six dernières journées. Un succès qui ne lui a pas fait oublier cette désagréable échéance judiciaire.

"Moi je sais ce que j'ai fait, surtout ce que je n'ai pas fait (rires), ça je le sais. Mes avocats ont fait un communiqué dont ils m'ont parlé, sur lequel j'étais d'accord. Je n'ai rien de plus à rajouter à cela. Maintenant vous dire que le résultat de ce soir (samedi) me fait oublier cette histoire, non. Parce que vous savez, ce n'est pas du tout confortable quand dans tous les journaux, tous les trucs, tu vois ta gueule partout. A la limite, ce n'est pas très agréable."

Je verrais bien s'il y aura le même éclat à la fin du jugement qu'avant le jugement

" Et ce n'est pas la victoire contre Rennes (1-0) qui fera que ça va devenir agréable. Mais bon ça va passer, je pense que vous en reparlerez le jour où sûrement la date de passage au tribunal sera fixée donc vous en reparlerez à nouveau et puis on attendra le résultat du jugement. Et puis je verrais bien s'il y aura le même éclat à la fin du jugement qu'avant le jugement."