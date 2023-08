SM Caen - Jean-Marc Furlan : "Les gens ici aiment le football et c'est quand même très agréable"

Le Stade Malherbe Caen va retrouver le Stade d'Ornano ce samedi lors de la 2e journée de Ligue 2. S'il s'y est déjà rendu sur le banc de d'autres formations, il s'agira de son premier rendez-vous dans l'antre caennais en tant que coach du SMC. Près de 12.500 billets ont été déjà vendus pour la réception de Pau à deux jours de la rencontre et en plein mois d'août.

ⓘ Publicité

"Mais moi je suis déjà venu plusieurs fois, même en Ligue 1, a rappelé Jean-Marc Furlan en conférence de presse.. Bien sûr que j'ai gagné mais il y a des fois non (rires). Très sincèrement, ce que je vais ressentir autour de cet engouement c'est quand on va le vivre. Ce qui est vrai, c'est que les dirigeants me disaient qu'ici il y avait toujours 13, 14 ou 15.000 personnes parce que les gens aiment le football. Ils adorent ça et c'est quand même quelque part très agréable. Maintenant il faut satisfaire les gens à la fois sur le plan du football même si tu perds d'être capable de faire des grands matchs. Ce qui est important dans le football c'est de créer une identité pour que les gens adhèrent à leur équipe. Même si tu es dans le dur."

Le gardien Anthony Mandréa est aux premières loges de cette ferveur populaire. Installé une mi-temps avec le Kop caennais derrière lui, il lui arrive de vivre pleinement l'ambiance de d'Ornano. "Parfois cela m'arrive de chanter pendant le match. Quand je suis pris et tellement concentré dans mon arrive, je suis pris dans le mouvement de leurs chants. C'est tellement prenant que c'est instinctif. On ne s'en rend pas compte."