SM Caen - Jean-Marc Furlan : "Satisfait par rapport au travail effectué"

Jean-Marc Furlan (Entraîneur du SM Caen) : "Je suis satisfait parce que, par rapport au travail qu'on a effectué - on a fait un très lourd travail - je reconnais que les joueurs ont très bien réagi. Depuis 4-5 semaines, ils sont très dynamiques et toniques. sur le plan athlétique, cela a été intéressant même si sur le plan défensif j'avais toujours un peu peur. Ils ont été très performants sur le plan défensif et c'était intéressant.

ⓘ Publicité

On a volontairement sorti Daubin parce qu'il avait pris un jaune et peut-être il pouvait se prendre un rouge. On a fiat beaucoup de changements et c'est vrai qu'à 10 contre 11 c'était quelque part un petit peu plus facile même si à la mi-temps, j'avais demandé à l'équipe de bien rester en place avec quatre défenseurs de façon à ce qu'il n'y ai pas de contre-attaque ou de transition très rapide.

Surtout, ce qui me rassure c'est que l'on n'a pas pris de but et ça me fait flipper à chaque fois qu'on prend des buts. L'an dernier, on a pris beaucoup de buts. Là ce soir on n'en a pas pris, c'est peut-être pour cela que j'ai le sourire.