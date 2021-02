SM Caen : Jessy Deminguet invité de 100% Stade Malherbe ce jeudi soir

Jessy Deminguet est ce jeudi soir l'invité de 100% Stade Malherbe. Le milieu de terrain du SM Caen viendra répondre à nos questions et réagir à l'actualité des Rouge et Bleu à partir de 18h30.

A 23 ans, Jessy Deminguet ferait presque partie des vieux briscards du SM Caen. Arrivé à 13 ans au centre de Formation, le Lexovien a atteint les quatre-vingt matchs de championnat en professionnel lors du match face à Niort (1-0).

Avec les Coupes, son total chez les professionnels avoisine les quatre-vingt-quatorze apparitions depuis son match face à Lorient en octobre 2017

Pur produit de la formation caennaise et natif de la région, Jessy Deminguet est l'un des caennais les plus productifs sur le front de l'attaque avec quatre buts et une passe décisive cette saison.

Retrouvez-le dès 18h30 dans 100% Stade Malherbe dans la seule émission quotidienne consacrée au SM Caen, à ses joueurs et à ses supporters.