SM Caen - Jessy Deminguet : "Je suis vite passé à autre chose, ma tête est ici"

Jessy Deminguet n'avait plus pris la parole depuis la saison passée. Après la défaite contre QRM ce samedi (0-1), le milieu de terrain du SM Caen est revenu en zone mixte sur son souhaite de départ avorté l'été dernier et son état d'esprit.

La défaite Caennaise contre QRM

"Dure soirée. On a pris un but assez rapidement dans ce match sur une petite erreur qui au final nous coûte cher. Ils étaient là avec un système qui nous a posé des soucis en première mi-temps. On arrivait pas à trouver la faille. En seconde période, on a essayé mais voilà il fallait plus tenter encore quitte à échouer. On a pas réussi à déséquilibrer cette équipe même si on a deux-trois occasions où on doit faire mieux. C'est une soirée compliquée. Celan ne nous était plus arrivé depuis un certain moment de perdre deux matchs de suite. La saison est encore longue mais il va falloir vite rebondir."

Son état de forme après une préparation tronquée cet été

"C'était encore pire les premiers matchs où je ne me sentais pas prêt à 100%. Là, on s'en rapproche. On a aussi bossé pendant la trêve pour ça. Il faut que je retrouve aussi mes cannes d'avant mais en tout cas je suis sûr le bon chemin. Je n'ai pas de blessures musculaires et je ferai tout pour ne pas en avoir. Cela ira de mieux en mieux."

Il est rapidement passé à autre chose après son non-transfert

"C'est le cas parce que je ne peux pas me permettre de penser aujourd'hui au passé. Cela ne sert à rien. Je suis ici et je suis content d'être ici. Je vais tout donner pour cette équipe et je pense que cela s'est vu. Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Cela s'est passé comme cela s'est passé. Je n'ai jamais caché mon envie de quitter le club mais aujourd'hui je suis vite passé à autre chose. Ma tête est ici. Je vais tout donner et on verra bien à la fin.

Ce ne sont pas des choses simples à gérer. C'était. Je me posais des questions sur comment j'allais revenir mentalement. Est-ce que j'allais être frais et au final j'ai eu mes réponses assez rapidement. C'est aussi grâce à la réaction du public. J'ai vite switché et tout enterré."

La réaction de D'Ornano après son premier match contre Amiens

"Cela m'a beaucoup aidé mentalement. Je m'attendais à tout mais c'est sûr que quand il y a un public comme cela derrière vous, vous avez envie de vite passer à autre chose et de tout leur donner."

Peut-il prolonger avec le SM Caen?

"Ce n'est pas d'actualité aujourd'hui (Sourire). Il n'y a aucune discussion. Ce que je veux, c'est jouer au football. On verra ce qui se passera en tout cas."