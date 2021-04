SM Caen - Jessy Pi : "A nous de déjouer les pronostics"

Jessy Pi était dans les studios de France Bleu ce jeudi pour participer à l'émission 100% Stade Malherbe à la veille du déplacement à Grenoble.

Après le nul concédé face à Pau (1-1), le SM Caen sera peut-être moins attendu et aura peut-être moins la pression dans sa course au maintien

"C'est sûr que contre Pau et contre Dunkerque qu'on va bientôt jouer, il faut que l'on gagne, il faut faire ci ou il faut faire ça. Alors que lorsque l'on joue contre Grenoble (4e) ou Troyes (1er) la semaine prochaine, tout le monde s'attend à ce que l'on se prenne une raclée.

Forcément, il y a moins de pression et la pression se trouve sur eux. Ils sont chez eux. lls visent la montée. Maintenant cela va être à nous de déjouer les pronostics."

Le club de foot normand a choisi de changer de coach et d'évincer Pascal Dupraz et de le remplacer par Fabrice Vandeputte, l'entraîneur de la réserve.

Ce changement s'est traduit par un nul lors du premier match du nouveau coach caennais face à Pau (1-1). Il s'est également traduit par un revue d'effectif et la montée de nouveaux jeunes du centre de formation.

"Je ne sais pas s'il y en avait besoin mais c'est vrai que, quand il y a un changement de coach, cela amène toujours une redistribution des cartes. On avait connu ça l'année dernière avec le remplacement de Rui Almeida par Pascal Dupraz. Ceux qui ne jouaient pas essayent de se montrer. Les joueurs qui étaient titulaires se disent "Ah je dois faire attention pour ma place."

C'est vrai que cela amène de la concurrence mais cela se fait dans la sérénité. Le groupe vit quand même plutôt bien même si c'est une saison un peu compliqué. je trouve que le groupe est de qualité et on est bien tous ensemble.

Je ne sais pas si le changement va faire du bien. On a fait match nul contre Pau. Maintenant, on va voir ce qui va se passer ce week-end contre Grenoble."

Arrivé en 2019 au SM Caen, Jessy Pi en termine avec sa deuxième année de contrat. Pour le moment, aucune discussion ni aucune proposition n'ont été faites sur son avenir. Le milieu de terrain caennais de 27 ans qui a connu cinq clubs ne cache pas qu'il n'aime pas ces moments d'incertitudes.

"Je suis un peu un stressé de nature mais c'est comme ça. c'est la vie du footballeur. On sait très bien qu'il y a des déménagements, des fins de contrats et plein de choses qui peuvent arriver. Maintenant, je reste focalisé sur les sept derniers matchs et on verra bien ce qui se passera cet été. Il reste deux mois de contrat. On verra."