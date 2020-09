Le capitaine du SM Caen Jonathan Rivierez invité de 100% Stade Malherbe

Jonathan Rivierez est ce lundi 14 septembre invité de 100% Stade Malherbe. Le défenseur et capitaine du SM Caen répondra aux questions des auditeurs à partir de 18h10.

Ce lundi, 100% Stade Malherbe aura pour invité Jonathan Rivierez. Le capitaine et défenseur du SM Caen est l'un des cadres de l'équipe victorieuse à Rodez (3-0). IL viendra en notre compagnie débriefer le début de saison réussie des Rouge et Bleu.

Arrivé à l'été 2019, Jonathan Rivierez n'a pas manqué la moindre minute de championnat et coordonne une défense qui n'a pas pris le moindre but en trois journées.

Retrouvez-nous dès 18h10 avec le traditionnel résumé du match, le quiz et les dernières infos du SMC. On attend vos appels (02.31.44.48.44) ou vos commentaires via les réseaux sociaux (#allomalherbe).