SM Caen : Jordan Tell a retrouvé la compétition face au Havre

Si les Caennais ont perdu Benjamin Jeannot sur blessure et Steeve Yago sur expulsion, ils ont en revanche vu la première apparition sur la pelouse de Jordan Tell. Son entrée à dix minutes de la fin a marqué la fin d'une très longue période de convalescence pour l'attaquant prêté par le Stade Rennais

Caen, France

Depuis son arrivée au SM Caen début septembre, Jordan Tell n'était apparu que 45 minutes lors d'un match amical contre Nantes (1-0).

Face au Havre, il a pu faire ses premiers pas en championnat avec les Rouge et Bleu.

Entre blessures et opération, l'attaquant formé au Stade Malherbe n'était plus apparu sur un terrain de Ligue 2 depuis plus d'un an.

"Je me suis bien senti, c'est le plus important quand on revient de loin. Cela faisait un an que je n'avais pas joué. C'est un peu compliqué au départ mais je me suis bien préparé. Le club a fait bien en sorte de me mettre dans le droit chemin et c'est ce que j'ai fait. Je me suis bien senti ce soir (vendredi)."

Pendant cette dizaine de minutes, Jordan Tell a même réussi à se mettre en position pour frapper et effectuer la première frappe cadrée caennaise du match.

"J'aurais peut-être pu mieux faire. C'est sûr que sur cette frappe, si je mets un peu plus d'envie, elle peut peut-être finir au fond. Ce n'est pas pour ce soir malheureusement. En tout cas je suis fier de l'état d'esprit et les buts viendront pour les prochains matchs, j'espère."

Son dernier but en championnat remonte au 21 décembre 2018, avant ses pépins physiques.

Aujourd'hui, Jordan Tell n'aspire plus qu'à deux choses : rattraper le temps perdu en cumulant du temps de jeu lors des 14 dernières journées de Ligue 2 et aider son équipe.