SM Caen - L'ancien attaquant Kor Sarr est décédé à 43 ans

Attaquant du Stade Malherbe de Caen entre 2002 et 2005, Kor Sarr est décédé ce lundi 18 février des suites d'une maladie dans un hôpital parisien. Il avait disputé 74 matchs sous le maillot caennais, inscrivant 19 buts.

Caen, France

Il avait été la bonne surprise de la saison 2002-2003. Recruté à Angoulême au mercato estival, Kor Daba Arfang Sarr de son nom complet, fut l'un des attaquants de base du SM Caen des saisons 2002-2003 et 2003-2004, artisan de la remontée dans l'élite du club normand. Lors de chacune de ses deux saisons à l'étage inférieur, il avait inscrit 9 buts, jouant respectivement 30 et 33 matchs ces années là aux côtés de Sébastien Mazure et Cyrille Watier.

La saison suivante, en Ligue 1, il avait peu joué (11 matchs), marquant un seul but, sur pénalty, pour un nul (2-2) face au PSG au Parc des Princes, le 14 août 2004.

Samedi, à la veille du match contre Strasbourg, des supporters malherbistes avaient déjà relayé l'état de santé préoccupant de Kor Sarr.

Le message de soutien à Kor Sarr posté ce weekend sur les réseaux sociaux. © Radio France - .

Ce lundi matin, le Stade Malherbe a confirmé le décès de du Sénégalais de 43 ans, en publiant une vidéo hommage où il marque face au Mans.

Toutes nos pensées vont à Kor Sarr et à ses proches, l'ancien attaquant du @SMCaen nous a quitté ce lundi matin 😢🙏 pic.twitter.com/j5MZ2da9eq — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) February 18, 2019

Nous lui rendrons hommage cet après-midi dans Allo Malherbe, à 18h10.