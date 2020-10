SM Caen : l'effectif de Pascal Dupraz encore amoindri par le Covid-19 avant Guingamp

Le Stade Malherbe de Caen a longtemps été épargné par l'épidémie de Covid-19. Aucun cas n'avait été détecté de la reprise en juin jusqu'à la mi-octobre. C'est maintenant de l'histoire ancienne. En l'espace d'une semaine, cinq joueurs de l'effectif caennais ont été testés positif au coronavirus.

Steeve Yago et Anthony Weber, asymptomatiques, ont manqué le déplacement à Niort. Ils ne sont toujours pas aptes à revenir dans le groupe pour affronter Guingamp. Au rang des confinés, ils sont rejoints par Nicholas Gioacchini, Yoël Armougom et un joueur jamais utilisé par Pascal Dupraz. Comme si cela ne suffisait pas, Caleb Zady Séry s'est à nouveau blessé. Deux semaines seulement après son retour à la compétition, le revoilà à l'infirmerie à cause d'une élongation. Le jeune Loup Hervieu l'y accompagne, touché au pied.

Le groupe probable :

Gardiens : Rémy Riou, Garrissone Innocent. Défenseurs : Jonathan Rivierez, Hugo Vandermersch, Jason Ngouabi, Adama MBengue, Aloïs Fouda. Milieux : Jessy Deminguet, Jessy Pi, Prince Oniangué, Anthony Gonçalves, Alexis Beka Beka, Aliou Traoré. Attaquants : Alexandre Mendy, Yacine Bammou, Benjamin Jeannot, Yohan Court, Kelian NSona.