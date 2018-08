La chaîne L'équipe diffuse ce lundi soir un documentaire intitulée "La dernière saison". Les réalisateurs Luc Michel et Olivier Le Foll ont suivi la dernière saison de trois joueurs : Florent Balmont (à Dijon), Jérémie Bréchet (à Ajaccio) et Rémy Vercoutre. Olivier Le Foll évoque son tournage.

Caen, France

Vous suivez la dernière saison de trois joueurs assez emblématique. Comment avez-vous su que ces trois joueurs stoppaient leur carrière? Rémy Vercoutre par exemple l'avait bien caché à Caen?

Les fins de carrières et les reconversions de sportifs de haut-niveau m'ont toujours passionné. Après avoir quitté I-télé, j'avais envie de monter ma boîte de production pour des formats longs. En attendant j'ai donné des cours de journalisme dans une école de Boulogne-Billancourt. Nicolas Jucha en est le responsable pédagogique et accessoirement il est aussi pigiste de So Foot. Et justement pour So Foot il avait fait une interview-fleuve de Rémy Vercoutre au printemps 2017. Dans cette interview, Nicolas Jucha a compris que Vercoutre comptait mettre un terme à sa carrière à l'issu de la saison qui allait commencer.

Il m'en a parlé et m'a demandé si cela ne valait pas un film-documentaire là dessus. Je lui ai expliqué qu'un seul joueur, ce n'était pas suffisant et qu'il en fallait au moins deux autres pour pouvoir raconter des trajectoires différentes et en creux de raconter le foot qu'on montre peu. C'est à dire pas forcément Neymar et les stars du PSG mais les footballeurs qui sont majoritaires en France, professionnels, qui ne roulent pas sur l'or, qui sont des maris, des pères de famille et de faire un film extrêmement humain sur la question. Il fallait faire vite et c'est Nicolas Jucha qui a trouvé les deux autres, Florent Balmont et Jérémie Bréchet.

Concernant Rémy Vercoutre, comment avez-vous fait pour filmer le séquençage et les différents moments du tournage. L'avez-vous rencontré souvent au cours de la saison?

Oui, parce que le premier jour de tournage, c'était le 26 juin 2017, le jour de son anniversaire. Et c'était le jour de la reprise de l'entraînement du Stade Malherbe de Caen. C'est la séquence où l'on est au petit-déjeuner chez Rémy Vercoutre avec sa compagne. Il prend le petit déjeuner avant le premier entraînement de la saison.

En fait, on discutait beaucoup et on essayait de cibler des moments un peu clé dans l'année pour le suivre. Il y a la naissance de sa fille, certains matchs qu'on avait ciblé notamment Caen-Lyon puisqu'il a passé onze ans à Lyon et est Lyonnais de cœur parce qu'il voulait que son projet de deuxième vie se passe à Lyon. Les premiers enfants d'un premier mariage y vivent. C'était une situation qu'il trouvait un peu difficile d'être éloigné de ses enfants. Il voulait réunir un petit peu tout le monde. Il a eu aussi des rendez-vous professionnels pour ses projets de reconversion donc il nous prévenait. On se rendait sur les lieux de tournage quand il se passait quelque chose qu'on jugeait assez important. On se donnait rendez-vous et on venait.

Vous avez une séquence que vous avez apprécié plus que les autres par rapport à cette année complète?

J'ai envie de dire tout, parce que Rémy est le client parfait. Il est ultra-attachant, il est très drôle. Il s'exprime très bien, il a toujours quelque chose d'intéressant à dire. C'est vraiment le super-client. A chaque fois, c'était des moments de plaisir. Et puis surtout on a été touché par le degré de confiance qu'il nous accordait. On était avec lui dans absolument toutes les situations. On a rencontré ses parents, ses enfants, ses amis d'enfance. Cela s'est passé de manière tout à fait incroyable. C'était génial.

C'est sûr que les deux dernières journées, le jour où il fait ses adieux au terrain - alors il ne joue pas parce qu'il est blessé - quand il fait son tour d'honneur, c'était des moments très forts. Et puis la séquence finale - que je n'ai pas tellement envie de dévoiler - où il remercie tous ses proches et sa famille de l'avoir suivi pendant ses vingt ans de carrière et qui met un point final au film et à sa première vie... c'était un moment extrêmement fort, extrêmement touchant.