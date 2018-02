Caen, France

Alain Cavéglia, le directeur sportif du SM Caen, lui a donné une petite tape amicale dans le dos avant qu'il ne rentre s'échauffer sur le terrain de Dijon. Samedi soir, le nom de Yoël Armougom a été couché pour la première fois dans le onze de départ d'une équipe de Ligue 1 : celle de son club formateur.

Le jeune réunionnais est arrivé en 2016 de St Denis de la réunion. Il a signé début 2017 un contrat stagiaire professionnel de 18 mois.

Après avoir goûté à la Ligue 1 avec trois petites apparitions (49 mn) et une première titularisation avec les pros en Coupe de La Ligue à Lorient (1-0), Yoël Armougom a donc joué d'entrée son premier match dans l'élite. "Quand j'ai vu le nom sur la feuille, j'était tout content. Tous les joueurs veulent débuter les matchs mais l'essentiel - même si j'avais été sur le banc - aurait été la victoire. Je suis content d'avoir débuté mais je suis dégoûté par la défaite."

Ce n'est que du bonus pour moi de rentrer en cours de match ou d'être titulaire pour un match.... mais ça fait toujours plaisir

Il aura dû patienter pour obtenir, dans la foulée de ses partenaires de la formation caennaise (Jessy Deminguet et Durel Avounou), sa première titularisation. Yoël Armougom aura même dû faire l'aller-retour entre le groupe Pro et la réserve après un pépin physique. En Coupe de France (à Canet en Roussillon et à Metz) et lors des précédentes journées (à Guingamp et face à Rennes), il avait vu le milieu de terrain Durel Avounou s'essayer quatre fois à son poste de latéral gauche.

Sa chance, il l'a donc obtenu contre Dijon. Dans un match compliqué pour son équipe (0-2), le jeune réunionnais de 19 ans ne s'est pas économisé et est sorti avec un joli coup près du genou en sortant du terrain, trace de ses duels avec Valentin Rosier et le rapide Wesley Saïd.

Ces premiers mots sont évidemment pour l'équipe ("Ça arrive de louper des matchs") et évitera soigneusement toute critique ("on fera notre petite séance vidéo aussi pour noter ce qu'il y a eu de bien mais aussi ce qu'on a fait de mal mais il ne faut pas s'inquiéter") pour ne retenir que le positif de la rencontre.

Je reste fixé sur mon premier objectif qui est de décrocher mon contrat pro

Mais le jeune latéral gauche de 19 ans ne cache pas son plaisir tout en gardant en tête l'objectif principal de sa saison.

"Cette première, je n'y pensais peut-être pas mais c'est sûr que c'est bien de démarrer ce match. Je reste fixé sur mon premier objectif qui est de décrocher mon contrat pro. Après, c'est de faire mes entraînements, être sérieux, continuer à prendre de l'expérience avec tous les joueurs pros d'ici. et après ce n'est que du bonus pour moi de rentrer en cours de match ou d'être titulaire pour un match.... mais ça fait toujours plaisir."

A la sortie du stade Gaston Gérard, un supporter lui a demandé son maillot floqué du numéro 33 attribué aux joueurs qui ne sont pas encore pro. Yoël a dit non en s'excusant. "C'est le maillot de mon premier match."