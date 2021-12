SM Caen. Le Dr Galaud n'a jamais opéré autant de Malherbistes que cette saison

Six opérations en sept mois, du jamais vu pour le Dr Bertrand Galaud, chirurgien orthopédiste attitré du SM Caen. Depuis 2004, c'est lui qui opère et répare la plupart des joueurs caennais victimes de blessures graves. Cette saison, cinq Malherbistes sont déjà passés sur sa table d'opération.

De Mustafa Traoré à Medhi Chahiri, il a opéré des dizaines et des dizaines de joueurs du SM Caen. Le docteur Bertrand Galaud est le chirurgien orthopédique qui s'occupe de réparer la plupart des Malherbistes blessés depuis plus de 15 ans. Cette saison, il a bien plus de travail que d'habitude.

C'est la première saison comme ça. Il y a des saisons où on n'a pas eu un joueur. J'ai le souvenir qu'il y a quatre ou cinq ans, j'ai même passé deux saisons sans voir un seul joueur... et là, ça revient.

Les ruptures des ligaments croisés d'Hugo Vandermersch et de Kélian NSona, les ménisques endommagés de Benjamin Jeannot (deux fois) et de Franklin Wadja, la fracture déplacée de la malléole de Mehdi Chahiri, autant de blessures que le Dr Galaud s'est empressé d'opérer. Cette saison, il n'y a guère que celle de Yoann Court aux adducteurs qui n'ait pas été prise en charge par le praticien caennais de la Polyclinique du Parc.

"J'ai appris que je devrais opérer Mehdi Chahiri en regardant la TV"

Le 4 décembre dernier, à Auxerre, l'attaquant caennais Mehdi Chahiri était victime d'une grave blessure après un tacle de Théo Pellenard : luxation de la cheville doublée d'une fracture de la malléole. Moins de douze heures plus tard, il était opéré par le Dr Galaud, à Caen.

"Je regardais le match à la télé et j'ai vu d'emblée à sa réaction et à l'image de la cheville qu'il faudrait l'opérer. Il a été pris en charge par l'hôpital d'Auxerre où sa fracture a été réduite, pour qu'il puisse voyager tranquillement. Après, on a coordonné le rapatriement avec l'équipe médicale et les kinés sur place. On a programmé l'opération pour qu'elle se passe dans la nuit. J'ai préparé l'équipe au sein de la polyclinique du Parc. On m'a communiqué au plus vite les radios. Il est arrivé à minuit. Le temps de tout préparer, on a incisé vers 1h10 et l'intervention a duré une heure, ce qui est une durée d'intervention classique sur ce type de blessure".

La première question que l'on pose au chirurgien caennais dès qu'on le rencontre lorsqu'on est blessé est toujours la même : "Quand vais-je pouvoir rejouer ?" Mehdi Chahiri n'a pas été une exception. "Je lui ai dit que ça sentait la fin de saison. Effectivement, je ne pense pas qu'il revienne avant cette échéance là. Ce type de blessure, c'est trois à six mois avant de revenir."

Depuis 2004, le SM Caen envoie ses joueurs blessés au Dr Galaud. Aucun contrat ne lie le praticien au club normand, juste un accord tacite. "Je suis mécanicien et je cherche à faire de la Formule 1, et m'occuper du Stade Malherbe, c'est faire de la F1". Au fur et à mesure des années, il a noué des contacts avec les joueurs caennais. Benjamin Nivet et Nicolas Seube notamment, au niveau amical. Il détient aussi une grande collection de maillots, car il est de coutume de lui en offrir un dédicacé en souvenir du passage sur le billard. C'est son "dépassement d'honoraires" à lui.