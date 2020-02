SM Caen : Première pour Jordan Tell face au Havre

Caen, France

Le SM Caen (13e) se déplace au Havre (6e) lors de la 24eme journée de Ligue 2 ce vendredi soir. Si les footballeurs caennais, rossés 3-0 à l'aller à d'Ornano ne sont pas favoris sur le papier, ils se déplacent avec des arguments plus solides que l'été dernier et lancés par une série de deux victoires en championnat.

Le contenu des matchs :

Dans une semaine à trois matchs, le SM Caen a réussi pour l'instant le sans-faute (à Chambly et face à Niort) sans pour autant satisfaire pleinement son entraîneur.

"Je n'ai pas changé d'analyse à celle livrée à chaud après le match face à Niort (4-3). Si on joue dix matchs comme ça, on perdra neuf fois.

Il faut faire une meilleure entame de match. Il ne faut pas qu'il y ait but à chaque frappe et qu'à chaque fois qu'il y a une erreur commise haut sur le terrain, personne ne soit capable de compenser jusqu'au bout.

Le problème premier du Stade Malherbe est de bien défendre ensemble, d'être plus près les uns des autres. On a une équipe qui est trop en accordéon. Il faut que l'on soit plus compacte."

Ses joueurs :

"Pendant le match (contre Niort), ils m'ont découragé, agacé, enthousiasmé, fatigué - parce que ça ils ont le don de me fatiguer. En fait, c'est là que je me rend compte qu'ils s'en foutent de leur coach.

Ils ne sont pas vigilants à sa santé. Parce que s'ils avaient un peu de sentiments, ils feraient l'économie de ces jets que l'on se prend en pleine tête alors qu'on vient de marquer un but dès la reprise.

C'est le métier. Ce qui compte, c'est qu'ils me réjouissent à la fin."

Jordan Tell

Présent à l'échauffement pour le match face à Niort, Jordan Tell est pour la première fois dans le groupe caennais depuis son arrivée en prêt du Stade Rennais.

L'attaquant caennais n'a plus joué depuis son arrivée et un match amical face à Nantes début septembre où il avait joué une mi-temps et inscrit le seul but.

Jordan Tell n'a plus joué en championnat depuis le 26 janvier 2019 et un match face à Niort (1-0) sous les couleurs de l'US Orléans où il se trouvait en prêt. Il n'a plus marqué en championnat depuis le 21 décembre 2018 et une victoire d'Orléans à Béziers (1-2)

Le Groupe

Incertain, Jessy Pi, victime d'une entorse contre Niort sera forfait ce vendredi soir. Caleb Zady-Séry ne fera pas non plus son retour.

"Caleb a une gêne au quadriceps. Le quadriceps, c'est un muscle tellement puissant que s'il se pète, on ne le verra pas jusqu'à la fin de saison," a expliqué Pascal Dupraz.

Les 18 du SM Caen : Rémy Riou, Thomas Callens - Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Steeve Yago, hugo Vandermersch, Adama Mbengue, Anthony Weber - Alexis Beka Beka, Jessy Deminguet, Anthony Gonçalves, Prince Oniangué - Herman Moussaki, benjamin Jeannot, Malik Tchokounté, Jordan Tell, Nicholas Gioacchini et Kelian Nsona.

