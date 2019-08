Le SM Caen veut trouver "le petit truc" pour lancer une dynamique face au Havre

Le SM Caen affronte Le Havre ce vendredi lors de la 6eme journée de Ligue 2. Les footballeurs caennais, en constant progrès, espère trouver face au voisin normand les améliorations suffisantes pour lancer une dynamique et leur saison. Cela passera pas une efficacité offensive et plus d'agressivité.

Le SM Caen doit être plus agressif dans les duels et plus efficace sur le front de l'attaque

Caen, France

Le mot est revenu plusieurs fois dans la bouche du gardien caennais Rémy Riou. Le SM Caen est à la recherche du "petit truc" qui manque encore aux footballeurs caennais pour lancer une dynamique et accumuler les points.

Le dernier match à Niort (1-1) a montré les nets progrès du Stade Malherbe de Caen à l'extérieur dans le jeu sans se concrétiser par les trois points. Face au Havre, il s'agira d'aller chercher la première victoire de la saison à la maison.

Il manque juste ce petit truc, ces petits buts en plus pour aller chercher cette victoire. Rémy Riou

"J'ai trouvé qu'on avait un jeu très cohérent et très abouti sur les deux mi-temps à Niort, relève Rémy Riou. J'ai senti qu'on avait vraiment la maîtrise du match avec un nombre incalculable d'occasions qu'on s'est crée et très peu qu'on a concédé.

Je pense qu'on monte en puissance. On a montré des choses intéressantes face à Chambly (0-0). A Ajaccio (2-1), c'était bien aussi parce qu'à dix ce n'était pas évident, c'était encore un autre contexte . Je trouve que ce que l'on fait est très cohérent. Il manque juste ce petit truc, ces petits buts en plus pour aller chercher cette victoire."

Si le club de football normand a montré ses qualités défensives ( quatre buts encaissés en cinq journées dont deux sur le seul match face à Lorient), il lui reste cependant à se montrer plus adroit devant les buts adverses.

Aucun des attaquants alignés depuis le début de saison n'a encore inscrit le moindre but. Et ce vendredi face au Havre, il faudra probablement faire sans les deux nouveaux attaquants recrutés, Santy Ngom et Jordan Tell, encore un peu juste physiquement.

"Jordan Tell (prêté par Rennes) n'est pas blessé, c'est le même problème que Santy (Ngom). Les joueurs qui ne sont pas avec les pros ne s'entraînent pas à 100%, ne font pas de matchs de préparation", explique le coach malherbiste Rui Almeida.

Face au Havre, Rui Almeida attend encore plus d’agressivité, plus de rythme de ses joueurs.

On a besoin d'être plus présent dans les duels qu'en Ligue 1. Rui Almeida

"Je pense que les joueurs sont plus que jamais conscients de la difficulté de la Ligue 2 maintenant.

C'est un peu comme pour son enfant, quand on lui dit "ne fais pas ça", on a besoin de le laisser se taper sur les murs. C'est un peu comme ça. C'est difficile. On a besoin d'être plus agressif peut-être. On a besoin d'être plus présent dans les duels qu'en Ligue 1. On a deux-trois choses dont on a parlé mais on a besoin de les laisser essayer pour en être conscient. Et maintenant ils comprennent la difficulté."

Le coach portugais du SM Caen enlève toute idée de pression du résultat face à un adversaire havrais qui possède déjà cinq points d'avance au classement ("Le classement ne joue pas quand l'arbitre siffle le coup d'envoi") et reste fidèle à sa ligne de conduite.

"Je suis patient et j'ai aussi de la résilience comme personne. J'ai la patience pour arriver où je veux aller et où l'équipe doit arriver. Et je force aussi mes joueurs à avoir de la patience. Nous savons exactement la décision que nous souhaitons prendre. Après, c'est une question de temps."

Les groupes

Younn Zahary est de nouveau absent du groupe et est l'un des rares caennais touché physiquement avec Timo Stavitski. Les recrues Santy Ngom et Jordan Tell ne devraient pas être lancés lors du match face au Havre.

Côté havrais, la grande question qui se pose concerne la présence ou non de leur attaquant Tino Kadewere (8 buts en 5 matchs), déclaré incertain.