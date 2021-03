SM Caen - Le Havre : un derby pour souffler ou souffrir

Près de quatre mois après le match aller et la victoire du SM Caen au stade Océane (2-1), footballeurs caennais et havrais se retrouvent ce lundi soir.

A 10 journées de la fin, les deux équipes se doivent de rassurer leurs supporters et écarter rapidement tout risque d'être mêlé à la course à la relégation

Une 29e journée défavorable aux Normands

Les victoires de Guingamp à Ajaccio (2-0) et le nul de Pau à Niort (1-1) ont resserré les écarts entre Caen et le Havre et le barragiste, désormais Pau. Le matelat de points a fondu de huit à six unités.

S'il y a un perdant dans le derby normand, il se retrouvera dans une situation inconfortable.

D'un derby à l'autre

Dix-sept journées se sont déroulées depuis la rencontre aller. Alors que le SM Caen pensait capitaliser sur sa victoire au stade Océane, son rythme s'est effondré avec quatorze points pris et seulement deux victoires.

La moyenne de points des caennais pris par match a été plus que divisée par deux (De 1,81 à 0,82)

Des Havrais diminués

Les Havrais ont à peine mieux fait (18 pts pris en 17 journées) et se présenteront au Stade d'Ornano ce lundi sans Khalid Boutaïb (suspendu), Godwin Bentil (pubalgie) et Himad Abdelli (menisque).

Le meilleur buteur havrais est incertain en raison d'une fracture à la main. Coup dur pour une équipe qui possède avec Amiens l'attaque la moins prolifique de Ligue 2 (22 buts)

Le groupe probable du SM Caen à choisir parmi : Rémy Riou, Sullivan Péan - Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Prince Oniangué, Alexis Beka Beka, Yoël Armougom, Steeve Yago et Aloïs Fouda - Johan Lepenant, Jessy Deminguet, Yoann Court, Jessy Pi, Anthony Gonçalves, Aliou Traoré - Nicholas Gioacchini, Alexandre Mendy, Caleb Zady Séry, Benjamin Jeannot, Kelian Nsona.

