SM Caen - Le Malherbe Normandy Kop demande la démission du président

Caen, France

Le Malherbe Normandy Kop, le principal groupe de supporter du SM Caen demande dans un communiqué intitulé "L'heure des Comptes" la démission de Gilles Sergent, le président du club de football normand.

"Premièrement la nouvelle direction du club, arrivée il y a un an avec de l'ambition, et qui a finalement géré cette saison de manière catastrophique. Le recrutement estival et hivernal n'étaient pas à la hauteur des ambitions, la gestion de l'entraîneur et la communication tout au long de la saison ont révélé un réel amateurisme.

Ceci nous pousse inévitablement à réclamer la démission du principal responsable : le président Gilles Sergent ."

Le MNK déplore également que trop peu de joueurs aient montré un visage de guerrier et attend "un effectif ultra-concerné" la saison prochaine.

Cette saison les supporters ont été peu gâtés par leur équipe qui présente le pire bilan à domicile derrière Guingamp avec seulement quatre victoires et seize buts inscrits en dix-neuf journées de Ligue 1.

Le Kop a fréquemment affiché son mécontentement en allant jusqu'à faire la grève des encouragements pendant les trente premières minutes du match SM Caen - Angers et en entonnant leur chant en l'honneur de l'ancien président Jean-François Fortin.

En 2017, Le MNK avait demandé la démission du coach caennais Patrice Garande sans obtenir gain de cause.