SM Caen : Le Stade Louis-II ne "fait pas triper" Rémy Vercoutre

Le SM Caen se déplace à Monaco lors de la 10e journée de Ligue 1. Les footballeurs caennais joueront chez l'une des meilleures équipes d'Europe... dans un stade qui souvent sonne creux.

Avec une moyenne officielle de 11.322 spectateurs, le Stade Louis II offre l'une des quatre plus faible affluence de Ligue 1. Et pour les deux derniers matchs, les Monégasques ont été soutenus par deux fois moins de spectateurs que Caen dans son stade d'Ornano. Autant dire que la rencontre de ce samedi risque de se jouer dans un stade qui sonnera creux. "Déjà on pourra se parler, glisse Patrice Garande en rigolant. Si j'ai des consignes à passer les joueurs pourront les entendre."

le gardien du SM Caen Rémy Vercoutre, habitué à haranguer les supporters et parfois même à répondre au public n'est pas le plus grand fan de cette atmosphère si particulière du Stade Louis II. "L'ambiance ne me fait pas triper," explique Rémy Vercoutre.

"On fait des matchs de haut niveau pour jouer dans des stades pleins avec de l'ambiance et c'est vrai que ce n'est pas génial d'évoluer dans des stades où on s'entend et où c'est assez feutré. Je tire un grand coup de chapeau à Monaco parce qu'être champion ou avoir ces résultats dans ce genre d'ambiance, cela demande beaucoup de qualité et de personnalité."