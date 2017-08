SM Caen - Les Jordan (Leborgne et Nkololo) de retour dans le groupe face à Metz

Le SM Caen apporte deux changements dans son groupe pour affronter le FC Metz ce samedi lors de la 4e journée de Ligue 1. Pour faire face aux blessures de Vincent Bessat et de Hervé Bazile, le coach caennais appelle Jordan Leborgne et Jordan Nkololo dans les 18.

Le SM Caen a officialisé sa liste de 18 joueurs retenus pour recevoir Metz lors de la 4e journée de Ligue 1. Les milieux de terrain Hervé Bazile et Vincent Bessat, sortis sur blessure en cours de rencontre face à Lille (2-0) seront absents quinze jours. Le milieu de terrain Ismaël Diomandé et le défenseur Mouhamadou Dabo, qui n'avaient pas fait le déplacement dans les Hauts de France, sont également indisponible.

Première dans le groupe cette saison pour Jordan Nkololo

Pour faire face aux blessures de ses joueurs de couloir, Patrice Garande a donc décidé de convoquer les milieux de terrain Jordan Leborgne et Jordan Nkololo. Le premier n'a plus joué en championnat depuis la dernière journée de la saison passée face au PSG (1-1). Il était sorti du groupe la semaine passée. Le second, prêté la saison dernière à Laval, n'a plus été aligné en Ligue 1 depuis la dernière journée de championnat 2015-2016 face à Bordeaux (1-0). C'est la première fois que Jordan Nkololo entre dans le groupe cette saison.

La difficulté du SM caen sera de jouer avec un banc restreint en terme de joueurs offensifs.

Le groupe caennais : Rémy Vercoutre (g), Brice Samba (g) - Frédéric Guilbert, Romain Genevois, Damien Da Silva, Alexander Djiku, Adama Mbengue, Emmanuel Imorou - Jordan Leborgne, Jordan Nkololo, Julien Féret, Durel Avounou, Jonathan Delaplace, Youssef Aït Bennasser, Stef Peeters - Christian Kouakou, Ronny Rodelin, Ivan Santini