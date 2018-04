Caen, France

Le SM Caen se déplacera à Amiens sans son attaquant Enzo Crivelli, absents depuis sa suspension contre Angers (0-3). Il devrait reprendre l'entraînement ce mardi.

Patrice Garande devra également se passer de son milieu offensif Timo Stavitski (malade).

Le milieu de terrain Youssef Aït Bennasser et le défenseur Adama Mbengue continuent leur reprise avec le kiné. Jordan Leborgne, suspendu avec CFA, ne sera pas disponible.

Hervé Bazile et Brice Samba avec la réserve

Damien Da Silva sera en revanche de retour. "Il fait une grosse saison. C'est important qu'il est là. Il peut nous booster pour les grosses performances qu'il nous reste à faire", se réjouit son entraîneur Patrice Garande.

Le gardien Brice Samba et le milieu de terrain Hervé Bazile sortent du groupe et joueront avec la réserve ainsi que Jordan Nkololo et Mouhamadou Dabo et Florian Le Joncour.

Groupe du SM Caen : Rémy Vercoutre (g), Matthieu Dreyer (G) - Frédéric Guilbert, Vincent Bessat, Romain Genevois, Alexander Djiku, Ismaël Diomandé, Damien Da Silva, Yoël Armougom - Baïssama Sankoh, Durel Avounou, Julien Féret, Jessy Deminguet, Stef Peeters, Jan Repas, - Christian Kouakou, Ronny Rodelin, Ivan Santini.