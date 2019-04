Rolland Courbis : "Le SM Caen peut terminer vingtième comme dix-septième "

Caen, France

Fragile à domicile avec 11 points pris seulement en 15 journées, le SM Caen va tenter de se relancer devant son public ce samedi face à Angers.

Près d'un mois après la défaite face à St Etienne (0-5), Rolland Courbis attend un gros match des footballeurs caennais. Petit résumé des principaux thèmes abordés par le co-entraîneur du club de football normand.

J'attend un gros match

"Ce match contre Angers, je l'attends avec impatience parce que je serais étonné qu'on ne fasse pas un gros match.

Alors après, est-ce que ce gros match suffira pour battre Angers, je ne le sais pas mais j'attends un gros match et en même temps la possibilité de récupérer notre public pour ces quatre matchs de fin de saison."

Récupérer notre public

"Il faut qu'on atteigne dans ce match plusieurs objectifs : le gagner bien évidemment, faire un gros match à domicile et surtout, ce qui me dérange, c'est le fait qu'on ne se sert pas de cet avantage qu'ont pratiquement toutes les équipes ou presque de jouer à domicile.

Il va falloir dans ce calendrier se mettre de notre côté les supporters et que, pendant ce match, on réussisse au fur et à mesure que le match avance avoir un petit plus avec les encouragements. Chose qui ne pouvait pas être possible contre St Etienne (0-5).

Si on arrive à ça - prendre les trois pts en réussissant un gros match et en se mettant à nouveau le public de notre côté et faire passer pour les adversaires le message que ce sera très compliqué de nous battre jusqu'à la fin de la saison, là tout sera possible."

Vingt et un points encore en jeu

"Même si la dix-septième place paraît impossible, que la logique est de viser le barrage, je pense qu'on peut terminer vingtième comme dix-septième.

Ce n'est pas uniquement non plus la place de dix-huitième.

Cela peut aller très très vite. Sept journées fois trois points, je pense sans me déchirer le cerveau qu'il reste vingt-et-un pts à distribuer.

Donc tout est encore possible en ce qui concerne le maintien et pas seulement pour les barrages.

Vers une opération pour Aly Ndom?

"Le staff réfléchit pour savoir quelle est la bonne solution, s'il faut une opération, explique Rolland Courbis. C'est la mauvaise nouvelle.

Sur les matchs à venir, on n'envisage pas une seconde de le faire jouer.

Romain Genevois a rechuté mais ce n'est pas la même gravité."