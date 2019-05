Benjamin Nivet : "Je préférerais que le SM Caen se maintienne dès samedi"

Benjamin Nivet était l'invité de Allo Malherbe ce lundi. L'ex-joueur du SM Caen et capitaine de Troyes a évoqué les barrages et la probabilité d'affronter le club de foot normand. Il se dit partagé entre la joie que serait de retrouver d'Ornano et la tristesse de jouer pour faire descendre Caen.

Caen, France

A 42 ans, Benjamin Nivet joue les derniers matchs de sa carrière de footballeur professionnel. Il va tenter avant de raccrocher les crampons de faire remonter via les barrages le club de Troyes pour la deuxième fois en trois saison

En 2017, son but au match aller avait déjà permis au club de l'Aube de faire tomber Lorient en Ligue 2 (2-1/0-0).

C'est vrai que ces barrages sont quand même fait un peu plus pour la Ligue 1

"C'est vrai qu'on est habitué aux barrages depuis qu'ils ont été mis en place. On y a eu droit la première année. Et pour la deuxième année en Ligue 2 on y a encore droit avec une petite nouveauté pour nous puisqu'on va jouer les play-offs, ce qui n'était pas le cas la première fois.

Finalement il valait mieux terminer troisième de notre championnat parce que le quatrième et le cinquième joue déjà mardi, rejouent dès vendredi avant d'enchaîner face au club de Ligue 1. C'est vrai que ces barrages sont quand même fait un peu plus pour la Ligue 1.

Pour nous, par rapport à cette équipe qu'on rencontrera de Ligue 1, on sera à peu près au même nombre de matchs. On aura le même temps de repos donc c'est moins gênant que d'être quatrième ou cinquième."

Troyes affrontera ce vendredi le vainqueur de la rencontre entre le Paris FC et le RC Lens. S'il remporte ce match, le capitaine Troyen jouera ensuite pour la montée face au 18eme de Ligue 1. Une place actuellement occupée par le SM Caen dont il a porté les couleurs pendant cinq saisons. Benjamin Nivet peut donc potentiellement terminer sa carrière sur un dernier match au Stade d'Ornano.

Le premier sentiment serait de ne pas jouer contre Malherbe parce que forcément avec les barrages il y aura une des deux équipes qui descendra.

"Ce sont deux sentiments. Le premier sentiment serait de ne pas jouer contre Malherbe parce que forcément avec les barrages il y aura une des deux équipes qui descendra. D'un côté j'aurais toujours une déception que ce soit contre le SM Caen parce que si nous passons, Malherbe descendra et j'aurais toujours un pincement par rapport au club où j'ai passé vraiment de très belles années et où j'ai de très bon souvenirs.

Et le deuxième sentiment c'est que j'aimerais bien revenir à d'Ornano. Je n'avais pas pu y revenir la saison dernière, en Ligue 1. J'étais blessé et c'est vrai que refouler d'Ornano serait aussi un plaisir. Donc je préférerais quand même qu'ils se maintiennent dès samedi et qu'Amiens fasse un faux-pas pour qu'on ne rencontre pas Malherbe, forcément."