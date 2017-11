Le SM Caen retrouve des forces au milieu de terrain avant sa semaine à trois matchs

Le stade Malherbe de Caen affronte les Girondins de Bordeaux ce samedi (20h) lors de la 14e journée de Ligue 1 avant d'enchaîner à Strasbourg et contre Lyon. Patrice Garande a retrouvé ses milieux de terrains Stef Peeters, Jan Repas et Youssef Aït Bennasser mais devra se passer de Hervé Bazile.

Après avoir retrouvé son défenseur Alexander Djiku, l'entraîneur du SM Caen voit sortir de l'infirmerie trois milieux de terrain. Il faudra attendre la dernière séance d'entraînement ce jeudi pour savoir s'ils seront apte à reprendre dès Bordeaux dans une semaine à trois matchs (Bordeaux, Strasbourg et Lyon).

C'est à la fois une bonne nouvelle mais à la fois il faut les préserver. La compétition et le rythme, c'est autre chose. Patrice Garande

"Ils sont tous disponible mais Youssef (Aït Bennasser) n'a pas joué depuis quatre-cinq semaines, Jan (Repas) depuis presque trois semaines et Stef (Peeters) depuis trois semaines, tempère Patrice Garande. Ils sont aptes à reprendre mais après la compétition, c'est autre chose. Il y a une gestion de match aussi. On joue trois matchs. C'est à la fois une bonne nouvelle mais à la fois il faut les préserver. Comme cela fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, il ne faut pas qu'ils rechutent. Même si les probabilités ne sont pas très importantes d'après tous les tests qu'ils ont fait. Enfin bon, La compétition et le rythme, c'est autre chose."

Youssef Ait Bennasser et Jan Repas ont repris cette semaine avec le groupe du SM Caen © Radio France - Olivier Duc

Le SM Caen va également retrouver son latéral droit, Frédéric Guilbert, suspendu contre Nice. Vincent Bessat préservé pour une douleur au mollet et Ronny Rodelin, qui avait coupé deux jours, ont également repris normalement l'entraînement.

Ce n'est pas méchant mais cela fait une possibilité en moins en attaque. Patrice Garande sur la blessure de Hervé Bazile.

En revanche, Hervé Bazile touché contre Nice (1-1) à la cuisse est absent et ne devrait pas revenir avant Lyon. "Il a une certaine fragilité avec des antécédent de blessures, explique l'entraîneur caennais. Ce n'est pas méchant mais cela fait une possibilité en moins en attaque."

La Statistique : 100%

Youssef Aït Bennasser, Damien Da Silva et Alexander Djiku n'ont été associés dans le coeur du bloc défensif du SM Caen que trois fois cette saison en Ligue 1. A chaque fois le club caennais s'est imposé avec la manière et une défense de fer : à Lille (2-0), face à Metz (1-0) et contre Dijon (2-1). Malheureusement, la blessure d'Alexander Djiku suivie de celle de Youssef Aït Bennasser n'ont pas permis de les associer plus de trois fois en 13 journées.