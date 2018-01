Caen, France

Pour la troisième fois sur les quatre dernières journées, le SM Caen va affronter un mal-classé. Après avoir chuté à la maison face à Lille (0-1) et avoir semé le désordre à Bordeaux (2-0), les footballeurs caennais se déplacent ce samedi à St Etienne (20h).

Les Stéphanois, 16e avec un point de plus que le barragiste lillois, a changé d'entraîneur (Jean-Louis Gasset) et est très actif sur le marché hivernal des transferts (Ntep, Subotic et M'Vila).

Il (Jean Louis Gasset) a préparé ça comme un match commando. Ils vont nous rentrer dedans

Le SM Caen s'attend donc à trouver de la neige dans le Forez et à un match musclé. "Effectivement il y a un peu le feu dans la maison verte. Je devine à l'avance ce que va leur dire Jean-Louis (Gasset). Il a préparé ça comme un match commando. Ils vont nous rentrer dedans. On a déjà connu cette situation à Bordeaux même si la philosophie, l'identité et la gestion des choses des deux clubs ne sont pas tout à fait la même. Il faudra être présent dans les duels, répondre à ce que l'on va nous imposer et après faire un match complet du début à la fin."

C'est ce qu'il attendra de son milieu Baïssama Sankoh, intéressant dans le registre de la récupération et de l'engagement. _"Il faut se mettre dans la tête que cela va être un combat avec le froid, leur stade, le public... Il faut essayer justement de retourner leur public contre eux. Ce serait bien. C'est pour cela qu'_il faut leur imposer dès le début du match un engagement physique et une certaine maîtrise technique qui a pu nous faire faux-bon ces derniers temps."

Aït Bennasser, Armougom, Mbengue et Stavitski à l'infirmerie

Le milieu de terrain Youssef Aït Bennasser soigne donc toujours ses adducteurs et reviendra jeudi prochain si tout va bien. Le Latéral gauche Adama Mbengue, sorti sur blessure contre Lille (0-1), est en phase de reprise. Quand à Yoël Armougom, le jeune latéral gauche s'est plaint d'une pointe à la cuisse lors du dernier entraînement. Timo Stavitski (intoxication alimentaire) ne reviendra que mardi

Christian Kouakou et Jan Repas sortent du groupe

Revenu pour le match de Coupe de France à Canet-en-Roussillon (1-1 / 4 t.a.b à 3), le milieu offensif droit Christian Kouakou est mis à disposition de la réserve avec le milieu Slovène Jan Repas. Idem pour Jordan Leborgne revenu d'un essai à Brest.

"Je ne vais pas commenter. Il y a une rubrique qui s'appelle choix de l'entraîneur. J'ai un effectif à gérer, j'enlève tous les blessés et puis après je regarde les matchs, les entraînements et donc je fais des choix" a expliqué Patrice Garande pour couper court aux commentaires sur les performances des uns et des autres et en particulier de ses ailiers.

L'absence de solutions probantes sur les ailes offre un espace à Jordan Nkololo, entré en cours de match en Coupe de France et de retour dans un groupe qu'il avait quitté en championnat à la fin de la phase aller.

Le groupe du SM Caen : Rémy Vercoutre (g), Brixe Samba (g) - Damien Da Silva, Alexander Djiku, Romain Genevois, Ismaël Diomandé, Frédéric Guilbert, Vincent Bessat, Durel Avounou - Baïssama Sankoh, Jonathan Delaplace, Stef Peeters, Julien Féret, Jessy Deminguet - Ivan Santini, Ronny Rodelin, Hervé Bazile, Jordan Nkololo.

Suivez la rencontre sur France Bleu Normandie

Nous vous donnons rendez-vous dès 19h30 pour la présentation de la rencontre avec Boris Letondeur en studio et Didier Charpin au commentaire.