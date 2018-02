Caen, France

"Ces temps-ci, je vous vois plus que ma femme." La boutade du coach caennais Patrice Garande à la presse résume assez bien le calendrier de son équipes : huit matchs depuis la reprise et quatre nouveaux matchs à négocier d'ici la fin de février (Guingamp, Rennes, Dijon et Lyon en Coupe).

Les footballeurs caennais vont donc tenter d'enchaîner à Guingamp ce samedi après avoir sorti Metz en Coupe de France (2-2 / 3 t.a.b à 2) et avoir renoué avec la victoire à la maison contre Nantes (3-2) le week-end dernier.

La saison passée, le SM Caen avait réalisé le coup parfait à Guingamp. Hervé Bazile avait amorcé un contre décisif dans les arrêts de jeu et servi Yann Karamoh pour le seul but de la rencontre.

Ce samedi soir, le milieu de terrain offensif caennais ne sera pas du déplacement après son expulsion en Lorraine. Et dans ce contexte de calendrier chargé, le rouge direct de Hervé Bazile n'a pas été sans conséquence sur les jambes de ses partenaires.

La suspension d'Hervé me pose un problème dans la composition des groupes et au delà de ça avec les conséquences du match : une prolongation dont on se serait bien passé. Si on ne fait pas la prolongation, Jessy (Deminguet) ne se blesse pas. Il y a toujours des conséquences derrière.

Même si Alex Djiku et Damien Da Silva ont joué 120 minutes mercredi soir en Lorraine, Patrice Garande a tout de même pu gérer la fatigue et le temps de jeu de la quasi-totalité de son effectif. Ce sont d'ailleurs les deux seuls joueurs du onze victorieux contre Nantes à avoir disputé l'ensemble de la rencontre.

Quant à la répétition des matchs, elle n'est pas pour déplaire à Damien Da Silva.

Personnellement j'adore ce rythme-là explique le défenseur central caennais. On s'entraîne un peu moins mais nous ce que l'on aime c'est surtout les matchs et la compétition. Enchaîner comme cela, moi j'adore.

Pour cette rencontre en Bretagne, si l'entraîneur caennais récupère une partie de ses absents en Coupe (Ronny Rodelin, Christian Kouakou, Romain Genevois), il devra encore se passer de ses latéraux Vincent Bessat (il sera encore juste pour affronter Rennes) et Adama Mbengue (reprise le 27 février et pas de retour avant le 20 mars) ainsi que de Jessy Deminguet (élongation mais retour la semaine prochaine). Avec la suspension d'Hervé Bazile, c'est tout le flanc gauche caennais qui sera à repenser.

Le Groupe caennais : Rémy Vercoutre (g), Brice Samba (g) - Frédéric Guilbert, Alexander Djiku, Damien Da Silva, Romain Genevois, Ismaël Diomandé - Youssef Aït Bennasser, Julien Féret, Baïssama Sankoh, Durel Avounou, Stef Peeters- - Ronny Rodelin, Timo Stavitski, Ivan Santini, Enzo Crivelli, Jan Repas et Christian kouakou.

Les joueurs non-retenus (choix, suspension ou en reprise) : Matthieu Dreyer (g), Mouhamadou Dabo, Jordan Leborgne, Jordan Nkololo, Yoël Armougom, Florian Le Joncour et Hervé Bazile joueront une opposition ce samedi.