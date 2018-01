Jordan Nkololo : son "talent incroyable" doit se concrétiser dans ses statistiques

Par Olivier Duc, France Bleu Normandie (Calvados - Orne) et France Bleu Cotentin

A 25 ans, Jordan Nkololo fait partie des joueurs en fin de contrat en juin prochain avec le SM Caen. L'international Congolais est en net progrès cette saison mais souffre de ne pas avoir encore inscrit son premier but en Ligue 1. Il dit ne pas se mettre la pression et veut être plus "agressif"