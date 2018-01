Caen, France

Moins de quinze jours après son arrivée en France, Timo Stavitski a donc été lancé dans le grand bain de la Ligue 1 à Bordeaux. Pas mal pour un garçon de 18 ans qui n'avait joué qu'en D1 finlandaise jusque-là. Calme et posé, le jeune milieu offensif a répondu sans se faire prier en zone mixte à la sortie de son premier match.

"Bien sûr, je suis très content de faire mes débuts le plus tôt possible et encore plus heureux du résultat. On a gagné. C'était un bon match et une nouvelle position pour moi en attaque, je ne suis pas dans l'équipe depuis longtemps. Je pourrais jouer mieux mais comme on a gagné je suis très content."

"Ça a été une petite surprise de débuter. Je sais que les entraînements s'étaient bien passés donc je savais qu'il serait temps pour moi d'y être, pas dans l'équipe de départ mais sur le banc. C'était un petit peu surprenant mais tout s'est assez bien passé."

Le jeune finlandais ne parle pas un mot de Français mais s'exprime parfaitement en Anglais. Timo Stavitski doit également prendre ses marques loin de son pays et de ses proches.

Timo Stavitski à son arrivée à Bordeaux © Radio France - Olivier Duc

"Pour le moment je vis dans le centre de formation du Stade Malherbe de Caen. Il y a plein de jeunes joueurs. C'est le bon endroit pour moi pour ce premier mois passé ici. Peu de personnes parlent Anglais, alors j'ai commencé mes premières leçons de Français hier (lundi). J'aime être en France, j'aime Caen et les gens autour de moi sont supers."

Timo Stavitski ne cache pas que les émotions se bousculent. "C'est un rêve. Il est devenu réalité en si peu de temps. C'est un super championnat et débuter à cet âge est fantastique." Le milieu offensif finlandais en 71 minutes passés sur le terrain à Bordeaux a pu se faire une idée sur ce qui peut l'attendre.

"C'est dur et physique. Même si je le savais en arrivant ici le rythme est dingue."

La veille, son coach Patrice Garande avait discuté une heure avec lui avec l'aide d'un traducteur sur ce qu'il attendait de lui pour le match

"Pour un premier match pour un gamin qui arrive de Finlande, qui ne parle pas un mot de Français, quand on joue tous les trois jours on n'a pas le temps de faire des mises en place... je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal sorti."

L'entraîneur caennais a aimé qu'il joue avec beaucoup de personnalité. Et l'absence de titulaires indiscutables sur les ailes de l'attaque caennaise lui offre l'opportunité de gagner du temps de jeu assez rapidement.