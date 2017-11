Le SM Caen devrait retrouver sa charnière centrale Djiku-Da Silva contre Nice

Le SM Caen reçoit l'OGC NIce ce dimanche après midi lors de la 13e journée de Ligue 1 (15h). Pour cette rencontre, Patrice Garande devrait retrouver sa charnière centrale avec le retour d'Alexander Djiku mais devra faire sans son latéral droit Frédéric Guilbert suspendu.

Privé d'Alexander Djiku depuis la réception de Dijon (2-1) lors de la 6e journée et de Damien Da Silva sorti en cours de match contre Marseille (0-5), l'entraîneur du SM Caen va pouvoir compter ce vendredi à nouveau sur sa charnière centrale. Le duo défensif aligné seulement pendant quatre rencontres de championnat cette saison avait rapidement exprimé sa connivence et son efficacité (trois victoires et un seul but encaissé sur ces quatre rencontres).

Pour moi, Alex Djiku est apte. Patrice Garande

"Sur le plan physique, il n'y a pas de problème, analyse Patrice Garande. Après ce qui lui manque, c'est de rythme mais c'est un joueur dans un poste où le manque de rythme est moins important qu'au milieu de terrain. Pour moi, il est apte."

Retour de Djiku et de Bessat mais suspension de Guilbert

Le coach caennais n'est pas mécontent de retrouver Alexander Djiku qui apporte de la sérénité et permet de jouer plus haut tout en émettant un bémol. "J'espère que cela va nous remettre dans le même état de confiance qu'on avait quand la charnière jouait mais après face à Nice vous savez que la défense doit être obligatoirement remaniée avec la suspension de Fred Guilbert. Vous récupérez quelqu'un d'un côté qui n'a pas joué depuis longtemps avec toutes les petites incertitudes liées à un premier match et il faut trouver de nouveau une solution parce que Fred n'est pas là."

Romain Genevois est susceptible de jouer sur le côté droit de la défense. Côté gauche, Adama Mbengue de retour de sélection verra de nouveau la concurrence de Vincent Bessat de retour de blessure.

Dès la semaine prochaine si tout se passe bien contre Nice, on va retrouver un effectif quasi-complet à un joueur près comme en début de saison."

Le SM Caen peut espérer voir sortir de l'infirmerie dans la foulée de la rencontre face à Nice de nouveaux joueurs : Stef Peeters (dès lundi) ou encore Youssef Aït Bennasser (fin de semaine prochaine)

"On a plusieurs point positif c'est qu'on va récupérer des joueurs petit à petit. Dès la semaine prochaine si tout se passe bien contre Nice, on va retrouver un effectif quasi-complet à un joueur près (Jan Repas) comme en début de saison."

