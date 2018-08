Caen, France

Le SM Caen reçoit ce samedi l'OGC Nice lors de la 2eme journée de Ligue 1. Il s'agit du premier match des Caennais dans leur stade d'Ornano dont la pelouse a été entièrement refaite cet été en version hybride.

Le Chiffre : 12

Cela fait douze matchs et la venue de Strasbourg (2-0) le 04 mars dernier que le SM Caen n'a plus remporté un match (Coupe et championnat confondus). Les Caennais restent sur 5 défaites à la maison.

"Je l'ai précisé au joueur, cela fait très très longtemps que Caen n'a pas gagné, relève le nouveau coach Fabien Mercadal. Nous, on a envie d'offrir une victoire à toutes ces personnes qui nous suivent à l'entraînement, qui sont positives autour de nous et qui nous soutiennent."

Le regard sur l'adversaire :

"C'est un match où Nice, aussi se cherche, assure le capitaine du SM Caen Prince Oniangué. En plus, on est à la maison donc il va falloir imposer dès le début un rapport de force important. On les a étudiés à la vidéo. C'est une équipe qui a la possession, qui anime bien le jeu, qui amène beaucoup de joueurs offensivement. C'est impressionnant, ils attaquent à six. On a étudié donc à nous maintenant de répondre présent."

Le regard de l'adversaire sur le SM Caen

"On part pas totalement dans l'inconnu, analyse le défenseur niçois Christophe Hérelle. Après on ne sait pas dans l'effectif qui va jouer et qui ne va pas jouer. Les équipes qui jouent le maintien, c'est toujours dur. Leurs points forts? Déjà, ils essayent de jouer au ballon par rapport à certaines années où c'était du jeu direct. Devant ça va très vite aussi. Il faudra faire attention à la profondeur et à la récupération du ballon et bien exploiter les espaces qu'on va trouver."

Le Groupe du SM Caen :

Le SM Caen récupère son latéral droit Frédéric Guilbert (retour suspension) et son milieu Yacine Bammou. Première apparition de la recrue Paul Baysse. Les défenseurs Mouhamadou Dabo et Issa Marega joueront ce samedi avec la réserve.

Brice Samba(g), Erwin Zelazny(g) - Frédéric Guilbert, Romain Genevois, Alexander Djiku, Paul Baysse, Yoël Armougom, Emmanuel Imorou, Adama Mbengue - Fayçal Fajr, Prince Oniangué, Jessy Deminguet, Stef Peeters, Timo Stavitsky - Casimir Ninga, Yacine Bammou, Enzo Crivelli, Malik Tchokounté.