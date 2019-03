SM Caen - Rolland Courbis : "C'est moi qui décide jusqu'à la 38eme journée"

Lors de la conférence d'avant-match AS Monaco - SM Caen, Rolland Courbis a expliqué la répartition des rôles entre lui et Fabien Mercadal. Venu assister le coach caennais depuis janvier, Rolland Courbis affirme que c'est désormais lui qui prendra les décisions en cas de désaccord avec ce dernier.

Caen, France

Pour la première fois depuis son arrivée, c'est Rolland Courbis qui s'est présenté devant la presse avant la rencontre AS Monaco - SM Caen et il en sera de même d'ici la fin de la saison.

Venu apporter son expérience auprès du coach caennais Fabien Mercadal, Rolland Courbis a expliqué que c'est lui qui tranchait désormais quand les deux coachs ne partagent pas les mêmes idées.

"C'est un accord qui a été pris à mon arrivée. Je ne connaissais pas suffisamment les joueurs pour aider ce club. On avait noté cette coupure internationale. On avait décidé qu'avant cette coupure Fabien ferait les conférences de presse et qu'après ce serait moi.

On profite aussi de cette coupure pour préciser que ce soit au staff ou aux joueurs, pour que rien ne soit flou.

A cette traditionnelle question "mais qui décide entre Fabien et moi?", jusqu'à la trêve international c'était tous les deux. Là depuis qu'on échange les idées, on est huit à neuf fois sur dix d'accord.

Si on a un désaccord sur un cas, il faut qu'il y en ait un qui décide et celui qui décide ce sera moi jusqu'à la 38eme journée."

Jusqu'ici, Rolland Courbis s'était présenté comme co-entraîneur avec Fabien Mercadal. C'est lui qui désormais aura le dernier mot sur l'équipe du SM Caen.