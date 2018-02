Le Stade Malherbe de Caen reçoit le Stade Rennais ce samedi soir à 20h lors de la 26e journée de Ligue 1. Les Caennais devront se passer d'Ivan Santini et d'Alexander Djiku suspendus ainsi que de Vincent Bessat et Adama Mbengue (Blessés). Le retour au rythme d'un match par semaine fait du bien.

Après une semaine à trois matchs ponctuée par un nul à Guingamp (0-0), le SM Caen a retrouvé cette semaine un rythme plus classique et moins éreintant.

J'ai récupéré des joueurs prêts pour les échéances qui viennent.

"J'ai laissé les joueurs tranquilles pendant deux jours et demi et on a fait ensuite une semaine normale de préparation. il était important de couper un peu. Il fallait faire souffler les joueur à la fois sur le plan physique et sur le plan psychologique. J'ai récupéré des joueurs prêts pour les échéances qui viennent."

Le SM Caen débutera par la réception du stade Rennais ce samedi avant de se déplacer à Dijon le week-end suivant : deux semaines à un match avant de retrouver la Coupe de France contre L'Olympique Lyonnais (Le Ier mars).

Youssef Aït Bennasser apte, Vincent Bessat revient lundi

Le milieu de terrain Youssef Aït Bennasser sorti après un choc avec Enzo Crivelli à Guingamp fera son retour ainsi que Jessy Deminguet touché à Metz. Le milieu polyvalent Vincent Bessat poursuit sa phase de reprise et sera de retour lundi prochain dans le groupe. La reprise du latéral droit Adama Mbengue est elle programmée au 27 février.

Jessy Deminguet sorti sur blessure en Coupe de France est de nouveau apte

Trois pros suspendus

Trois joueurs de l'effectif professionnel sont suspendus : le meilleur buteur Ivan Santini et le défenseur Alex Djiku. Le milieu de terrain Jordan Leborgne doit encore purger un match avec la réserve et sera donc absent ce week-end.