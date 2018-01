Caen, France

La saison passée, Vincent Bessat n'a manqué qu'une seule rencontre en 38 journées de Ligue 1 avec le SM Caen. Cette saison est plus compliquée pour le milieu de terrain caennais : douze apparitions et une succession de pépins physiques. Le premier est intervenu dès la 3e journée à Lille. Vincent Bessat avait également rechuté à peine de retour au match aller contre Bordeaux (1-0). De quoi faire (un peu) douter ce joueur aussi bien efficace au milieu de terrain qu'en défense.

"Bien sûr que c'est dur. Cela faisait trois ans que je n'avais pas de blessures musculaires. J'ai eu des béquilles, des coups mais après trois ans sans pépins musculaires je les ai enchaînés. C'est compliqué. _On a toujours envie de reprendre trop vite, ce qui est sans doute une grosse erreur_. La preuve. Il a fallu stopper le temps qu'il fallait pour bien revenir et rester apte à jouer."

"On ne pense même pas à sa place. On est à un point où on pense déjà à être apte à pouvoir rejouer librement, sans se poser de question, savoir si ça va rechuter ou pas. Les premières fois que j'ai repris, je me sentais bien et boum ça revenait d'un coup. Après cela marque un peu la tête mais voilà _à force d'enchaîner les entraînements, les oppositions et tout, on s'aperçoit que tout va bien, que tout tient et que cela va rouler._"

En fin de contrat en juin prochain, Vincent Bessat préfère "ne pas se prendre la tête avec ça sinon c'est compliqué. Je me blessais, si je commençais à me morfondre avec ça, cela aurait été encore pire donc il faut sortir la tête de l'eau, bosser et puis quand on travaille on est toujours récompensé donc il arrivera ce qui arrivera."