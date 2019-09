SM Caen : Première apparition pour Ngom, Yago et Isako, Jordan Tell opéré

Le SM Caen va affronter le RC Lens lors de la 8eme journée de Ligue 2 en intégrant trois recrues, Santy Ngom, Steeve Yago et Arnold Isako. Le club de football normand devra en revanche se passer pour plusieurs semaines de son attaquant Jordan Tell, dont la blessure nécessite une opération.

Caen, France

A Troyes, Rui Almeida avait pu aligner pour la première fois dans son onze de départ son nouvel attaquant Benjamin Jeannot et son milieu offensif Azzedine Toufiqui, arrivés dans la dernière ligne droite du Mercato.

Ce samedi après-midi, le coach du SM Caen bénéficie de la présence supplémentaire dans son groupe des défenseurs Steeve Yago et de Arnold Isako, longtemps absent en raison de problèmes administratifs et venu du championnat indien cet été.

Santy Ngom est également présent parmi le groupe retenu pour affronter le RC Lens. Le joueur offensif recruté à Nantes ne sera pas à 100% prévient Rui Almeida mais il complétera une palette offensive caennaise jusqu'ici trop inoffensive.

Le remuant Caleb Zady Séry, tant attendu par les supporters mais qui se remet d'une élongation, est toujours absent.

Le cas le plus problématique est celui de Jordan Tell. Le joueur prêté par Rennes doit se faire opérer de la cuisse alors qu'il n'a joué qu'une mi-temps en amical face à Nantes.

"On pouvait l'aligner mais pas à 100% explique Yohan Eudeline, le directeur sportif du SM Caen. On a pris la décision avec le joueur et le Stade Rennais de le faire opérer. Cette solution avait apporté de bons résultats quand il s'était blessé à son autre jambe." Le club normand n'avance aucune durée pour son indisponibilité.

Le défenseur Anthony Weber et le milieu de terrain Jessy Pi, absents la semaine passée à Troyes, font leur retour dans un groupe de 18 joueurs. Djibril Diaw, Herman Moussaki et Durel Avounou ne seront pas sur la feuille de match.

Le groupe du SM Caen : Erwin Zélazny, Rémi Riou - Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Adama Mbengue, Arnold Isako, Steeve Yago et Anthony Weber - Jessy Deminguet, Anthony Goncalves, Prince Oniangue, Jan Repas, Jessy Pi, Baisama Sankoh et Azzedine Toufiqui - Benjamin Jeannot, Evens Joseph et Santy Ngom